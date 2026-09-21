Quiénes eran las dos jóvenes que murieron en un vuelco en Rincón de los Sauces: el conductor iba alcoholizado

Un trágico vuelco sacudió a la localidad de Rincón de los Sauces este domingo 20 de septiembre. El siniestro fue protagonizado por una camioneta en la que viajaban cinco personas, de las cuales dos murieron y otros dos permanecen hospitalizados por la gravedad de las heridas. Identificaron a las víctimas fatales.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 6 después de las 10 la mañana, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario Juan Valenzuela precisó que se trató de una camioneta Hilux que, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, circulaba en dirección este-oeste cuando el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que el vehículo pegue varios tumbos sobre la calzada.

Producto de la violencia del vuelco, dos mujeres que iban como acompañante murieron tras salir despedidas de la camioneta.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a este medio que las mismas fueron identificadas como Serena Zalazar de 17 años y Milagros Lara de 20.

Vuelco fatal en Rincón de los Sauces: el conductor iba alcoholizado

Además de las víctimas fatales, otros dos hombres que iban en la camioneta resultaron gravemente heridos tras el vuelco y debieron ser hospitalizados.

Uno de los ocupantes quedó internado en la clínica de RIncón de los Sauces por presentar «fracturas múltiples en las clavículas». Aún así, este lunes desde la Policía aclararon que se encuentra fuera de peligro.

Por otra parte, otro de los heridos- que también fue hallado fuera del habitáculo de la camioneta- fue derivado a Neuquén capital y hasta este lunes continuaba en «estado crítico».

Mientras tanto, el chofer del vehículo fue trasladado al hospital local, aunque no registró heridas de gravedad. Sin embargo, Valenzuela anunció que el mismo dio positivo en el test de alcoholemia.