Imputaron a Lautaro Lobos por intento de femicidio en Roca: atacó, intentó asfixiarla y quiso abusar de su pareja

Un joven de Roca permanecerá alojado en prisión preventiva tras ser imputado por un violento ataque contra su pareja de 20 años. La Justicia le formuló cargos por tentativa de femicidio, privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual con acceso carnal. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza de Garantías María Gadano y se extenderá hasta el próximo 30 de diciembre, con un plazo de investigación preparatoria fijado en cuatro meses.

El violento episodio ocurrió el pasado sábado 19 de septiembre, entre las 20:00 y las 21:30, en una vivienda situada en calle Brasil al 600, al fondo del inmueble donde residía el imputado Lautaro Hernán Lobos. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hombre intentó obligar a la víctima a consumir sustancias estupefacientes y, ante la negativa de la joven, comenzó a agredirla físicamente.

Un brutal ataque

Según detalló la acusación del Ministerio Público Fiscal, integrada por la fiscal jefa Graciela Echegaray, la fiscal del caso Celeste Benatti y la adjunta Gimena Ducca, el imputado utilizó una tabla de madera de melamina para golpear a la joven en las piernas, la espalda, el rostro y las manos. Para impedir que la víctima huyera del lugar, Lobos trabó la puerta de acceso principal colocando una mesa de luz.

En medio de la agresión, el acusado amenazó verbalmente a la joven manifestándole: «Te voy a matar». Posteriormente, la arrastró del cuello hacia la cama e intentó asfixiarla con sus manos hasta que la víctima perdió el conocimiento. “Al recuperar el conocimiento, se encontró con el hombre intentando abusar de ella, cuestión que no se concretó ya que la chica logró sacárselo de encima y salir del departamento”, explicaron desde la fiscalía.

El desesperado auxilio de las vecinas y la detención

Al lograr liberarse del agresor, la víctima corrió hacia el exterior del inmueble. Sin embargo, el imputado la persiguió portando un cuchillo tipo Tramontina hasta el portón de ingreso al complejo de departamentos, el cual se encontraba cerrado con cadena y candado.

La desesperada situación fue advertida por vecinas del lugar que escucharon los pedidos de auxilio y exigieron a Lobos que abriera el portón. “El imputado no logró su objetivo de darle muerte a la víctima por la oportuna intervención de las mujeres del complejo vecinal y de la prevención policial”, remarcó la fiscal Benatti. Personal de la comisaría Tercera arribó al sitio tras llamados al 911 y logró reducir y aprehender al agresor, quien presentaba resistencia y signos de hallarse bajo efectos de estupefacientes.

La joven agredida recibió asistencia médica urgente en el lugar por parte del equipo del Siarme y fue trasladada al hospital local, donde se activó el protocolo sanitario para las pericias.

Pruebas secuestradas y el planteo de la defensa

Durante las primeras diligencias probatorias, el gabinete de Criminalística realizó un allanamiento en la vivienda y secuestró un celular, prendas de vestir, ropa de cama con manchas hemáticas, así como un segundo cuchillo con hoja de 20 centímetros. Además, se remitirán muestras al Laboratorio Regional de Genética Forense en Bariloche y el teléfono móvil será analizado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) en Viedma. En paralelo, las evidencias halladas dieron origen a una actuación independiente en la Justicia Federal.

Durante la audiencia de formulación de cargos, los abogados defensores Oscar Pineda y Pablo Iribarren rechazaron las calificaciones legales propuestas por la fiscalía y solicitaron que Lobos cumpliera prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. No obstante, la jueza Gadano rechazó el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva en establecimiento penitenciario. Cabe señalar que la magistrada solicitó expresamente a los medios de comunicación preservar la identidad de la víctima para resguardar su intimidad.

El antecedente en la causa por la muerte de Teo Vázquez

Lobos se encuentra procesado en una causa federal por la muerte de Teo Vázquez, una joven de 19 años que fue encontrada sin vida el 31 de enero de 2024.

En esa investigación, el juez federal de General Roca Hugo Greca consideró que, con el grado de probabilidad exigido en esa instancia, Lobos le habría suministrado sustancias que, combinadas con alcohol, provocaron el cuadro que terminó con su muerte.

El 24 de agosto, Greca lo procesó por homicidio simple con dolo eventual y suministro gratuito de estupefacientes, ambos en concurso ideal. También lo procesó por falsificación de recetas médicas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En procesamiento no dictaron su prisión preventiva, es por eso que se mantenía en libertad. En cambio, el magistrado estableció restricciones mientras continuaba la investigación y dispuso además un embargo de $20 millones sobre los bienes de Lobos.