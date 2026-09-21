River volverá al Comité Ejecutivo de la AFA pero con críticas: apuntó contra el arbitraje y los formatos

River anunció que volverá a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA pero lo hará con una serie de pedidos y críticas hacia la conducción del fútbol argentino.

El Millonario presentará un documento con seis ejes en los que «propone reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual».

Uno de los más salientes apunta a «cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre».

La idea de bajar de 30 a 24 equipos ronda hace tiempo y tendría el apoyo de otros dirigentes del fútbol argentino. Si varios clubes lo apoyan, la AFA podría dar el brazo a torcer.

El documento de River también señala a la conducción de los árbitros y propone «rediscutir los roles de quiénes hoy conducen el arbitraje argentino».

En ese aspecto, también habría varias instituciones que se podrían manifestar a favor ya que Federico Beligoy ha recibido numerosas críticas en su rol como Director Nacional de Arbitraje.

A su vez, sugiere «reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases», «replantear la generación de recursos de la AFA» y «reformular el modelo de derechos de televisión».

Hace 6 meses, River informó que no iba a asistir más a las reuniones del Comité Ejecutivo en un fuerte gesto contra la entidad que preside Chiqui Tapia.

Los ejes del comunicado de River para la AFA

Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre.

Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases.

Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información.

Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite.

Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos.

Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.









