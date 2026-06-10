Argentina, entre los destacados: los técnicos actuales con más Mundiales dirigidos

Así como hablamos de históricos jugadores mundialistas, también vale la pena destacar a varios de los actuales técnicos que se presentarán en la incipiente Copa del Mundo de la FIFA 2026.

De los entrenadores en actividad, hablando de cantidad de participaciones al mando de seleccionados, hay que destacar el Carlos Queiroz, actual técnico de Ghana, quien dirigió un total de 5 Mundiales.

El portugués dirió a Sudáfrica en 2002 (Japón y Corea), a Portugal en 2010 (Sudáfrica), y a Irán en 2014 (Brasil) y 2018 (Rusia).

Quien le sigue en la lista es el francés Didier Deschamps, con 3 participaciones. Ganador como jugador en 1998 con su selección, Deschamps se hizo cargo del combinado galo, con el que obtuvo la copa en 2018 y el subcampeonato en 2022.

Luego, con dos campeonatos del mundo dirigidos, encontramos a Javier Aguirre y a Marcelo Bielsa. El mexicano afrontará su tercer Mundial con combinado azteca, al que ya dirigió en 2002 y 2010.

El argentino, por su parte, que afrontará el desafío 2026 con Uruguay, tuvo las experiencias de Japón y Corea en 2002 con nuestra selección (eliminado en primera rueda), y luego una buena participación con Chile en el Mundial de 2010.

Detrás, quienes cumplirán su segunda experiencia mundialista como DTs, aparecen: Lionel Scaloni (Argentina), Hajime Moriyasu (Japón) y Roberto Martínez (Portugal).