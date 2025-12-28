Santiago Rostan, listo para su tercer Rally Dakar: «Un puesto 20 sería muy bueno»

Desde Neuquén hasta Arabia Saudita, Santiago Rostan ya emprendió su largo viaje para competir por tercera vez en el Rally Dakar. Antes de comenzar el periplo, el neuquino pasó por los estudios de Río Negro Radio y compartió sus sensaciones previas.

«Este año se suman 1.000 kilómetros más. Sacan un poquito de arena, pero sumamos más calle por así decirlo. Estoy muy contento, más tranquilo que el año pasado, uno año a año va aprendiendo. Te relajás un poco más antes de ir porque sabés lo que te podés encontrar«, describió el piloto de 30 años en diálogo con «Subite al Podio».

La prueba se llevará a cabo del 3 al 17 de enero en el desierto de Arabia Saudita. En total tendrá a 812 competidores, entre ellos, 19 argentinos.

El trazado completo será de 8.000 kilómetros, de los cuales 4.900 son sectores cronometrados. Contará con 13 etapas y un solo día de descanso en el medio, el 10 de enero.

«El primer Dakar quedé 38°, el segundo 29° y en este vamos por más. Si quisiera ganar el Dakar debería dejar mi trabajo en Neuquén, tendría que dedicarme 100% a esto. Es un sueño pero me estaría mintiendo a mí mismo si digo que voy para quedar primero», reveló Rostan. «Una posición número 20 sería muy bueno para mí, para mi familia y para mis sponsors», reconoció.

Sobre lo que fue su año 2025, analizó: «Fuimos a las carreras que pretendíamos. Fuimos a Sudáfrica y a Marruecos, en Sudáfrica nos fue mucho mejor, era parecida a la meseta de acá de Neuquén o donde yo entreno en Andacollo, Huinganco y Las Ovejas, porque son caminos finos».

«El 1 de enero podemos retirar las motos y el equipo en el puerto de Yeda. Ahí nos vamos al vivac a 600 kilómetros, vamos a estar cinco días. El prólogo es el 3 y el 4 se larga», describió.

Luciano Benavides y Leonardo Cola serán los otros argentinos en motos. Kevin Benavides esta vez lo correrá en Challenger junto a Leandro Sisterna. En esa categoría también estarán Pablo Copetti, que supo representar a San Martín de los Andes y el pampeano radicado en Neuquén, David Zille.

Todos los argentinos que correrán el Rally Dakar 2026

Autos: Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río)

Challenger: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini; David Zille y Sebastián Cesana; Kevin Benavides y Leandro Sisterna; Pablo Copetti; Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen) y Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)

Motos: Santiago Rostan, Luciano Benavides y Leonardo Cola

Mission 1000: Benjamín Pascual

Side by side: Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi; Manuel Andújar y Andrés Frini

Dakar Classic: Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez)

