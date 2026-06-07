Arruabarrena aceptó la propuesta Boca Juniors: qué falta para su presentación oficial

Rodolfo Arruabarrena y Boca Junios llegaron a un acuerdo para el segundo ciclo al mando del equipo. El Vasco era el principal candidato de Juan Román Riquelme para reemplazar a Claudio Úbeda y tras varios días de negociaciones su llegada al club de la Ribera será una realidad.

Según informó el periodista Leandro Aguilera, en el aspecto deportivo, el acuerdo está cerrado. El Vasco mantuvo extensas charlas con Riquelme sobre el futuro del equipo, el próximo mercado de pases y la incorporación de refuerzos de jerarquía para afrontar el segundo semestre.

Además, reveló que la idea es confirmar el regreso de Arruabarrena antes del miércoles para que sus ayudantes empiecen a preparar todo en el predio. El Xeneize arrancaría la pretemporada el 18 de junio con el Vasco como nuevo DT.

Está cerrado el Vasco, desde el aspecto deportivo. Ahora negocian su contrato, no será impedimento, por lo que Rodolfo Arruabarrena será el nuevo DT de Boca Juniors.

La idea es que se confirme antes del miércoles, para que sus ayudantes, empiecen a ir al predio para programar… pic.twitter.com/QiKVZNQ4Zn — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) June 7, 2026

Tras la temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca tendrá como gran objetivo conquistar la Copa Sudamericana y cortar una sequía internacional que se extiende desde la obtención de la Recopa Sudamericana 2008. Además, el Xeneize competirá por el torneo Clausura y la Copa Argentina.

Lo único que resta resolver es la cuestión contractual, aunque desde ambas partes aseguran que el aspecto económico no representará un obstáculo. Arruabarrena siempre manifestó su deseo de volver al club donde se formó, debutó como profesional y se consagró campeón tanto como jugador como entrenador.

De esta manera, Arruabarrena iniciaría su segundo ciclo al frente de Boca, luego de una extensa experiencia internacional que incluyó pasos por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, además de dirigir a la selección emiratí.

Su primera etapa en el club fue entre 2014 y 2016. En aquel momento asumió tras la salida de Carlos Bianchi. En el banco de suplentes Xeneize conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015.

Tras su paso por el fútbol argentino, desarrolló gran parte de su carrera en Medio Oriente. Dirigió a Al Wasl, Al-Rayyan, Shabab Al-Ahli Dubai, Pyramids FC, la selección de Emiratos Árabes Unidos y Al-Taawoun, club en el que tuvo su última experiencia como entrenador antes de dejar el cargo en febrero de 2025.