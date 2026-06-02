Inter Miami confirmó a su entrenador para después del Mundial 2026

Guillermo Hoyos fue ratificado como entrenador de Inter Miami hasta el final de la temporada.

Javier Mascherano, que consiguió la primera MLS Cup de la historia de Inter Miami, renunció a su cargo a mediados de abril por motivos personales y, en ese momento, Guillermo Hoyos asumió como entrenador interino.

En primera instancia, David Beckham, presidente de Las Garzas, tenía previsto buscar un reemplazante definitivo, pero Hoyos consiguió buenos resultados y finalmente fue ratificado hasta fin de año. De hecho, logró el mejor inicio de ciclo para un entrenador en la historia de Inter Miami, con seis victorias, un empate y una derrota.

Gracias a esa racha, el conjunto de Florida escaló posiciones en la tabla y se ubica en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 31 puntos, dos menos que Nashville.

En esos ocho encuentros, Lionel Messi marcó siete goles y repartió siete asistencias. En el último partido, ante Philadelphia Union, se retiró con una molestia en el isquiotibial izquierdo, aunque finalmente solo se trató de una sobrecarga y no sufrió una lesión de gravedad, por lo que disponible para Lionel Scaloni en la recta final de la preparación para el Mundial 2026.

La última experiencia de Hoyos como entrenador había sido en Oriente Petrolero de Bolivia, aunque duró apenas dos meses en el cargo: de 13 partidos, su equipo solo pudo ganar uno. A Inter Miami había llegado para trabajar en las divisiones inferiores y dentro de la estructura deportiva del club, pero ahora afronta un desafío mucho mayor.

El cordobés, de 62 años, cuenta con una extensa trayectoria internacional: pasó por la selección de Bolivia y dirigió clubes de Chipre, Colombia, Chile, Estados Unidos y México. Además, en el fútbol argentino estuvo al frente de Talleres y Aldosivi.