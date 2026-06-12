Arruabarrena llegó al país y dio sus primeras declaraciones como entrenador de Boca: «Hay un buen plantel»

Rodolfo Arruabarrena, brindando declaraciones a los periodistas que lo esperaron en el Aeropuerto de Ezeiza. (Foto: Bolavip)

Rodolfo Arruabarrena aterrizó este viernes en Ezeiza y dio sus primeras declaraciones antes de firmar su contrato por 18 meses como entrenador de Boca Juniors.

«Espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí, poder armar un equipo competitivo y que se identifique con el hincha», señaló en primera instancia ante el grupo de periodistas que lo esperaba en el aeropuerto.

"ESTOY CONVENCIDO QUE HAY UN BUEN PLANTEL… CREO QUE HAY JUGADORES CON PERSONALIDAD". Las palabras del Vasco Arruabarrena en su llegada a Argentina antes de ser presentado como nuevo entrenador de Boca.



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Respecto al análisis del actual plantel del Xeneize, indicó: «Si acepté es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, algunas altas, pero confío en los jugadores que están».

Además, reveló cómo fueron las conversaciones con Juan Román Riquelme para concretar su regreso: «Todos saben lo que Boca significa para mí. Fueron dos o tres charlas con Román, aclarando algunas cuestiones, y la verdad es que no hubo mucho más. Se analizó el equipo, el plantel y la Reserva. Ahora hay que firmar y hablar un poco más claro».

El Vasco, surgido de las inferiores del club, también dio su punto de vista sobre el perfil de futbolista que necesita Boca: «El jugador de Boca tiene que tener personalidad. No ser ni tan viejo ni tan joven, ni ser técnico o no. Hay jugadores con personalidad. Algunos no tuvieron un buen semestre; esperemos poder potenciarlos y que alguna llegada nos dé un salto de calidad», sentenció.

Se espera que firme su contrato, que lo vinculará al club hasta diciembre de 2027 -cuando Juan Román Riquelme finalice la actual gestión- y que el próximo jueves 18 de junio dirija la primera práctica al frente del plantel en el predio de Ezeiza.

