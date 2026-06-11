Así fue el momento en que Marcos Senesi se enteró de su convocatoria al Mundial

El defensor argentino se entera junto a su novia de la gran noticia.

¡Qué semanita, pibe! En cuestión de días, Marcos Senesi firmó contrato con uno de los grandes clubes de Inglaterra y, por si fuese poco, cumplirá el sueño de vestir la albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

El defensor argentino, flamante refuerzo del Tottenham, fue convocado hoy a último momento como el 26° jugador de la Selección Argentina de Fútbol, decisión que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico dieron a conocer esta mañana.

Luego de la lesión de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria la semana pasada, el propio DT dejaba en claro que su decisión iría por otra línea; concretamente, los cañones apuntaban al volante Guido Rodríguez.

Sin embargo, y considerando la reciente lesión muscular del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, finalmente Scaloni optó por Senesi para reforzar la línea defensiva.

Al momento de conocer la decisión, Senesi se encontraba recién llegado a Ibiza, donde disfrutaría de unas vacaciones junto a su novia Kelci-Rose Bowers, también futbolista y con quien el zaguero argentino se conoció ya que ambos jugaban en Bournemouth.

La propia Rose Bowers se encargó de filmar el momento en el cual Senesi recibe el llamado (muy probablemente del propio Scaloni) y la gran noticia de su presencia en la cita mundialista. Al momento de cortar la llamada, el defensor desató la euforia y los festejos.

Se estima que mañana llegaría el defensor a Kansas y de inmediato quedaría a disposición del combinado nacional, a la espera del debut del próximo martes ante Argelia.

Así se enteró Senesi de su convocatoria