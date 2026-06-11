Marcos Senesi convocado al Mundial con la Selección Argentina tras la baja de Balerdi

Marcos Senesi fue titular en el amistoso frente a Mauritania, disputado en marzo en La Bombonera. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES)

El defensor Marcos Senesi fue citado por Lionel Scaloni luego de la lesión de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria la semana pasada.

En un principio, no estaba previsto que el reemplazo fuera un defensor central, ya que dentro del cuerpo técnico se evaluaban otras alternativas como Guido Rodríguez o Agustín Giay. Sin embargo, finalmente Scaloni se inclinó por Senesi para reforzar la última línea.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

El zaguero llega con un presente destacado tras una gran temporada en Bournemouth, donde fue una de las piezas defensivas más sólidas. Además, acaba firmar contrato en Tottenham Hotspur, en un salto importante dentro del fútbol europeo.

De esta manera, los zagueros de la Selección Argentina en el Mundial serán Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Senesi, que viajará a Kansas en las próximas horas para sumarse a la delegación albiceleste en los entrenamientos de este viernes. A ellos se suma la opción de Facundo Medina, quien puede jugar como central o lateral izquierdo.

Además, Medina aparece con chances de ser titular en el debut ante Argelia, ya que Nicolás Tagliafico arrastra molestias físicas, lo que abre una duda en la defensa titular.