Marcos Senesi ganó la pulseada: la posible lógica detrás de la elección de Lionel Scaloni

El defensor viene de una gran temporada en la Premier League.

Finalmente, el defensor Marcos Senesi fue el elegido por Lionel Scaloni para ser el 26° jugador de la nómina que integrará la Selección Argentina de Fútbol en la Copa del Mundo 2026.

Si bien se hablaba de la inclusión del mediocampista Guido Rodríguez, quien se entrenaba intensamente en nuestro país, fue finalmente el nuevo refuerzo del Tottenham de Inglaterra el reemplazante de Leonardo Balerdi, desafectado por lesión.

Lo de Rodríguez parecía consumado. De hecho, en conferencia de prensa, el propio Scaloni dijo que el puesto de Balerdi ya estaba cubierto y que pensaba en otras opciones.

#SelecciónMayor El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/yL113my5SL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 11, 2026

Sin embargo, luego del duelo amistoso ante Honduras, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico sufrió un golpe que lo obligó a abandonar el campo de juego.

Los estudios médicos realizados en las últimas horas confirmaron que el defensor padece una lesión en el sóleo, y que muy probablemente no pueda llegar al 100% al debut ante Argelia. Mientras tanto, se entrena de manera diferenciada.

Ese contratiempo de último momento explicaría la elección de Senesi por sobre Rodríguez. El defensor se encuentra en Ibiza, aunque entrenándose a diario según se pudo ver en redes sociales.

El ex San Lorenzo llegaría a la concentración argentina en Kansas mañana, para rápidamente quedar a disposición del cuerpo técnico.

Menos grave que la situación de Tagliafico es el panorama del mediocampista Nicolás González, quien también realiza trabajos alternativos; aunque, en su caso, por una sobrecarga muscular.