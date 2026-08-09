Tras siete años de vacancia, Bariloche vuelve a tener juez federal

Tras siete años de funcionamiento al ritmo de subrogancias, el Juzgado Federal de Bariloche vuelve a estar a cargo de un juez designado por el Senado de la Nación, con el aval del decreto presidencial correspondiente. El abogado Leandro Agustín Gómez Constenla juró este viernes como juez federal al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche.

El acto oficial se hizo en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, sin la convocatoria a los medios de comunicación. Desde la Municipalidad de Bariloche informaron del acto oficial de la asunción de Gómez Constenla, porque estuvo el intendente Walter Cortés.

La actividad fue organizada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, remarcó el municipio.

“La llegada de Gómez Constenla permite cubrir un cargo que permanecía sin titular desde 2019. Durante estos años, el funcionamiento del Juzgado Federal estuvo sostenido a través de magistrados subrogantes, por lo que la jura realizada este viernes marca el comienzo de una nueva etapa para el organismo judicial con asiento en la ciudad”, destacaron en el comunicado.

Los antecedentes del nuevo juez

Cuando Gómez Constenla expuso a mediados de mayo pasado ante la Comisión de Acuerdos del Senado informó que tenía 45 años, tres hijos y que estaba en pareja.

Recordó que a los 18 años tuve la chance de ingresar como meritorio al Juzgado Federal 3 de Morón. Dijo que atravesó “todos los cargos de la carrera judicial de meritorio hasta secretario letrado”. Trabajó en un Juzgado de Instrucción Federal y en un Juzgado de Instrucción Nacional, en una Cámara Federal de Apelaciones y como secretario de Ejecución Penal.

Antes de ser designado como juez federal, estuvo algo más de una década en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde indicó que se desempeñó como secretario de la Presidencia.

“Yendo a lo que es el Juzgado Federal de Bariloche, es un Juzgado multifueros que tiene una alta carga de trabajo en materia no penal, en material penal la carga de trabajo es menor, pero de alto impacto”, indicó Gómez Constenla.

“El Juzgado Federal de Bariloche es un juzgado que hace más de 10 años que no tiene un juez ahí sentado todos los días. Fue subrogado por secretarios, por jueces de jurisdicciones vecinas que le han impreso mucho trabajo”, destacó. Y reconoció al personal.

“Si ustedes (por los senadores) brindan el acuerdo para que yo sea juez de allá, estoy convencido que lo voy a ejercer con responsabilidad, con equilibrio, con mesura y con respeto por la Constitución Nacional argentina”, aseguró.

Un juzgado que comenzó a funcionar en 1990

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche comenzó a funcionar el 1 de agosto de 1990. Leónidas Moldes fue designado juez. A finales de 2014, Moldes pidió licencia para incorporarse al Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación de los magistrados federales.

Moldes retornó a finales de 2018 al Juzgado Federal de Bariloche y en julio del 2019 renunció para acogerse a la jubilación. La renuncia se hizo efectiva el 1 de agosto de 2019.

Tras su salida, el Juzgado estuvo a cargo de manera temporal de la entonces jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, que ya se jubiló, y su par de la ciudad de Neuquén, Gustavo Villanueva. También, por secretarios que subrogaron ese cargo.

"Con independencia"

Cuando expuso en el Senado, el senador rionegrino Martín Soria quiso saber la opinión de Gómez Constenla en relación al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada (que la noche de este jueves tuvo media sanción del Senado) que impulsa el Gobierno nacional.

“Yo lo que puedo decir es que mi rol como juez es analizar hechos y pruebas dentro de un proceso penal. No hacer comentarios sobre lo que expresan periodistas en su legítimo derecho y función”, respondió. “Mi rol como juez va a ser en el caso de que se plantee un caso constitucional, en el caso de que yo sea llamado a analizar un aspecto constitucional de una ley, la analizaré conforme lo que señala la Constitución y los Tratados Internacionales”, respondió.

“La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de extrema importancia y yo lo tomo como tal. Con lo cual no voy a adelantar una opinión sobre lo que dice el diario o sobre una ley que todavía ni está sancionada. Pero quédese tranquilo (a Soria) que si a mí me toca intervenir, yo lo voy a hacer con independencia, con respeto por la Constitución como lo he hecho en los 27 años de carrera que me preceden”, aseguró Gómez Constenla.