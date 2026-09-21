Así será la especial camiseta que Lionel Messi usará en su despedida de la Selección Argentina

El astro tendrá su despedida de la Selección el 6 de octubre ante Benín.

A través de sus redes sociales, Lionel Messi mostró cómo será la especial camiseta que usará en su partido despedida con la Selección Argentina el próximo 6 de octubre ante Benín, en el tercer y último amistoso FIFA del combinado nacional.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el astro rosarino junto al video que muestra la casaca. La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y despertó miles de comentarios en la previa al especial un encuentro que lo agrupará por última vez junto a sus compañeros de plantel argentino.

En el modelo exhibido por La Pulga se destacan los colores tradicionales de la Selección, aunque en el dorsal luce una franja vertical blanca que atraviesa el centro con su nombre y el “10” en dorado.

Leo Messi anunció el último jersey que usará en último juego con Argentina.🇦🇷⚽️🐐



(Vía @leomessi/ig) pic.twitter.com/oOq2P91yzY — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 21, 2026

Tras confirmar su retiro de la albiceleste, Messi jugará por última vez con el equipo nacional durante un amistoso contra Benín, a disputarse el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental de Nuñez, ocasión para la que fueron convocados especialmente los campeones del mundo de Qatar 2022.

Se espera una jornada llena de emociones y un estadio repleto. Las entradas comenzarán a venderse mañana desde las 18, a un precio de 90.000 pesos el acceso popular.

Esta mañana comenzaron a llegar los primeros convocados por Lionel Scaloni para la especial gira de amistosos, que comenzará el próximo miércoles, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el duelo ante Bolivia. El siguiente desafío será Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en el Monumental y, finalmente, el esperado 6 de octubre para despedir al astro.