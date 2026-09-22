El Mercado Eléctrico sorteó el invierno con el nuevo esquema tarifario y se enfoca en un verano de alta demanda

El Parque Eólico Mataco - 3 Picos, ubicado en la provincia de Buenos Aires, se consolidó como el principal activo de generación renovable del país durante julio de 2026. Foto gentileza.

El mercado eléctrico mayorista nacional superó su primera prueba operativa invernal bajo el marco regulatorio fijado por la Resolución 400/2025, un período en el que los actores del sector debieron adaptarse a una mayor exposición a los costos de oportunidad del mercado Spot. Este escenario aceleró las estrategias de contratación a término entre los Grandes Usuarios y los generadores con el fin de previsibilizar costos a mediano plazo.

El mercado eléctrico mayorista nacional superó su primera prueba de fuego del período invernal en el marco de la Resolución 400/2025, un escenario regulatorio que expuso al sector a mayores costos de oportunidad en el mercado Spot y aceleró las negociaciones a término entre grandes usuarios y generadores para amortiguar el impacto económico, según destaca un informe elaborado por la consultora Aleph Energy.

Tras atravesar meses fríos con valores elevados —registrando picos en el costo monómico Spot de US$189,1 por MWh en junio y USD 168,6 por MWh en julio—, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) ya enfoca sus proyecciones en la época estival, donde prevé una demanda máxima que podría alcanzar los 32.000 MW.

Al analizar el desempeño registrado en el mes de julio, la demanda total de energía eléctrica mostró un leve incremento interanual del 1,2%, totalizando 13.063 GWh. Sin embargo, la evolución por sectores evidenció comportamientos dispares. El consumo en los usuarios residenciales creció un 2% interanual y la demanda de los Grandes Usuarios del MEM (GUMA/GUME) subió un 8%.

En sentido contrario, la actividad comercial registró un retroceso del 1%, mientras que los Grandes Usuarios en Distribuidor (GUDI) mostraron una contracción del 9% respecto del mismo mes del año anterior.

En cuanto al parque generador, la oferta totalizó 12.629 GWh durante julio. El principal factor de sostén fue el incremento en la generación hidráulica, que creció un 23% en comparación interanual debido a un mejor recurso hídrico.

En materia de precios y subsidios, la Secretaría de Energía de la Nación formalizó el esquema aplicable para el bimestre septiembre-octubre a través de la Resolución 222/2026.

En el segmento residencial, la norma fijó el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en $89.643 por MWh para las horas pico, en $86.474 por MWh para el período resto y en $85.722 por MWh para las horas de valle. La potencia de referencia se estableció en $9.225.244 por MW-mes.

A la par de estos valores, la aplicación del Decreto 943/2025 instrumentó una bonificación extraordinaria del 25% para el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que se suma al descuento de base y alcanza una reducción total del 75% sobre el bloque subsidiado para los sectores vulnerables. Asimismo, la Resolución 221/2026 elevó de forma excepcional el tope de dicho bloque de consumo a 200 kWh mensuales para todas las zonas bioambientales del país.

Por el lado de la capacidad instalada, el sistema eléctrico nacional cuenta con una potencia nominal total de 44.890 MW, de la cual 8.324 MW corresponden a fuentes de energía renovable. A pesar del crecimiento en la capacidad, la producción renovable efectiva cayó un 13% interanual en julio, totalizando 1.791 GWh, consecuencia directa de una menor eolicidad observada en los principales parques del país.

Para responder a las exigencias del sistema, el pipeline de proyectos prevé la incorporación de 773 MW de nueva potencia hacia finales del próximo mes de octubre. Esta suma incluye la puesta en marcha de desarrollos eólicos y solares, además de la integración de parques de almacenamiento en baterías (BESS) ubicados estratégicamente en el área del Gran Buenos Aires para sostener la red de distribución.