De construir un complejo de ocho departamentos a tener 52.000 metros cuadrados en obra en la gran metrópolis de la Patagonia

Tres de los desarrollos en curso de Grupo Safiar, en la ciudad de Neuquén. Fotos: gentileza y Emiliano Ortiz.

Grupo Safiar cumplirá 13 años con 16 desarrollos inmobiliarios entregados en la ciudad de Neuquén y una cartera que refleja la transformación de la capital provincial: de aquellos primeros edificios de pequeña escala a proyectos cada vez más ambiciosos y altos, que contribuyen a redefinir el skyline capitalino. La desarrolladora, fundada por cuatro profesionales provenientes de la arquitectura y la ingeniería, tiene actualmente 52.000 metros cuadrados en construcción y prepara nuevas apuestas que exceden incluso los límites de la ciudad.

Del primer edificio a la diversificación en Neuquén capital

El puntapié inicial fue Rhino I, un edificio de solo 600 metros cuadrados y ocho departamentos ubicado en El Maitén al 1200. Fue, además, una experiencia personal para Pablo Arpajou, CEO y socio fundador de Safiar: vivió allí durante cuatro años, desde que se mudó con su esposa y su primera hija hasta el nacimiento de su hijo.

16 desarrollos del Grupo Safiar en Neuquén 1. Rhino

El Maitén 1235.

Entregado en 2014.

2. Vita

Santamaría 246.

Entregado en 2018. 3. Rhino II

Matheu 1126.

Entregado en 2020. 4. Ezinor

La Rioja 189.

Entregado en 2021.

5. Bim Tower

Hip. Yrigoyen 595.

Entregado en 2022.

6. Da Vinci

Rep. de Italia 1103.

Entregado en 2023.

7. IM730

Islas Malvinas 730.

Entregado en 2024.

8. Ebro

Belgrano 454.

Entregado en 2024. 9. M Tower

Ant. Argentina 79.

Entregado en 2025. 10. Vita II

Santamaría 250.

Se entrega en 2026. 11. Green Tower

Bv. 25 de Mayo 295.

Se entrega en 2026.

12. Green Tower Suites

Bv. 25 de Mayo 273.

Se entrega en 2027.

13. Life Tower

Belgrano y Bv. 9 de Julio.

Se entrega en 2028.

14. Icon Tower

Hip. Irigoyen 350.

Se entrega en 2028.

15. GT Residences

Rep. de Italia y La Rioja.

Próximo a iniciar.

16. GTA

Rep. de Italia y Bv. 9 de Julio.

Próximo a iniciar.



“Nuestro arranque fue con un edificio muy sencillo, muy chiquito, dando respuesta a una solución habitacional personal junto a siete departamentos más”, recuerda el CEO de la empresa en diálogo con Río Negro Inmobiliario.

Pero detrás de ese primer proyecto había una lectura de mercado. Pablo Arpajou y sus socios venían de trabajar como arquitectos e ingenieros para otras constructoras y detectaron una oportunidad. “Nos dimos cuenta de que había una posibilidad de negocio que era la venta de departamentos en pozo. Ya en ese entonces había una demanda que no era cubierta”, describió.

Rhino I, el pequeño edificio con que Safiar dio el puntapié inicial. Foto: gentileza.

La escala fue creciendo rápidamente. Después de Rhino I, en 2015 llegó un centro médico de 1.600 metros cuadrados y más tarde Vita I, que alcanzó los 2.000 metros cuadrados. Hasta ese entonces, todos los proyectos de la empresa tenían lugar fuera del microcentro de la ciudad. Pero desde los primeros años, Safiar ya había definido una característica que luego profundizaría: desarrollar productos residenciales, corporativos y mixtos.

Real estate en Neuquén: una empresa integrada y ágil

La evolución también fue interna. Safiar no era solamente una desarrolladora, sino también un grupo integrado que reúne diferentes etapas del negocio. Tiene un estudio de arquitectura propio, que diseña los proyectos; la desarrolladora, que define el producto, consigue el terreno y los inversores; la constructora MX4, que ejecuta las obras; y NQN Trust, que se ocupa de la comercialización, administración y postventa.

“Tenemos un servicio integral”, resume Arpajou. La estructura, sostiene, permite adaptar rápidamente los proyectos a lo que ocurre en el mercado.

BIM Tower, todo un emblema de la capacidad de adaptación de Safiar. Foto: gentileza.

BIM Tower es quizás el ejemplo más claro. Había nacido como un edificio íntegramente destinado a oficinas, pero la pandemia modificó la demanda. Las consultas crecían, pero las ventas no. Al profundizar en las causas, Safiar detectó que los interesados buscaban departamentos, especialmente unidades pequeñas. El proyecto fue, por ende, reformulado sobre la marcha y pasó a ser residencial.

Esa capacidad de reconversión acompañó el crecimiento, junto con edificios como Rhino II, Ezinor, Ebro y M Tower, que marcaron el pasaje hacia una oferta cada vez más segmentada y de mayor escala.

Hoy la empresa divide sus productos en tres líneas: Esencial, Selecta y Premium. La primera reúne propuestas funcionales y más accesibles; la segunda suma ubicación, diseño y prestaciones; la tercera apunta a unidades de mayor superficie, diseño superior y nivel de servicio.

De Life Tower a una nueva geografía en la Patagonia

El salto de escala tiene en Life Tower uno de sus principales símbolos. Ubicado en Diagonal 9 de Julio y Belgrano, el edificio se convirtió en la nave insignia de Safiar y en el primer desarrollo de su línea Premium. Tiene 32 niveles, 17.500 metros cuadrados, 96 unidades, 96 cocheras, oficinas ejecutivas y una propuesta gastronómica que incluye un sky bar en el piso 28. “Hoy es nuestro emblema de hacia dónde apuntamos como desarrolladores”, define Arpajou.

1/ 3 Nace un gigante en una de las esquinas más destacadas y dinámicas de la ciudad de Neuquén. Render: gentileza. 2/ 3 En el piso 28 de Life Tower funcionará un sky bar. Render: gentileza. 3/ 3 El basamento busca integrar el desarrollo a la activa vida nocturna y gastronómica de la zona. Render: gentileza.

El proyecto sintetiza buena parte de la nueva etapa: grandes superficies, una ubicación central, diseño, usos mixtos y una relación más intensa entre el edificio y la vida urbana. La misma búsqueda aparece en Green Tower, frente al Parque Central, que será entregado este año y se incorporará al grupo de edificios de mayor altura de la ciudad.

Green Tower se ubica frente al Parque Central de la ciudad y está próximo a ser inaugurado: es uno de los edificios más altos de la capital. Foto: gentileza.

La siguiente escala está en Icon Tower, sobre las calles Yrigoyen y Roca. Son dos torres sobre un basamento común, con cerca de 30.000 metros cuadrados construidos, 340 unidades funcionales y 242 cocheras. Es, hasta ahora, el proyecto de mayor superficie de la historia de Safiar.

Icon Tower, el proyecto más grande de Safiar hasta la fecha. Render: gentileza.

El crecimiento continúa en el Alto de Neuquén. Green Tower Residences (que probablemente cambiará de nombre) será el segundo proyecto de la línea Premium. Se ubicará sobre las calles República de Italia y La Rioja, a pocos metros del polo gastronómico que se desarrolla en esa zona, y tendrá departamentos de importantes dimensiones, balcones amplios y una propuesta pensada como “una casa en altura”.

En la misma cuadra, sobre el corredor de República de Italia y justo frente al futuro polo gastronómico, Safiar proyecta GTA (Green Tower del Alto). Será un producto Selecta, con monoambientes tipo loft y unidades de uno y dos dormitorios, pensado tanto para vivienda como para alquiler temporal u oficina.

1/ 4 Safiar le cambiará la cara a República de Italia, un corredor clave de la ciudad: construirá dos torres próximas al futuro Polo Gastronómico. Render: gentileza. 2/ 4 Green Tower del Alto (GTA) estará frente al futuro polo gastronómico. Render: gentileza. 3/ 4 Green Tower Residences será la segunda torre de la línea Premium de Safiar. 4/ 4 Green Tower del Alto formará parte de la línea Selecta. Render: gentileza.

La concentración de estos proyectos en la gran metrópolis de la Patagonia no es casual. Para Arpajou, el crecimiento de Neuquén excede al petróleo y genera una transformación urbana más amplia.

“Neuquén no solo crece en extracción de petróleo: también crecen la salud, la educación, etc”, plantea. A eso suma el papel creciente de la ciudad como centro logístico de la Patagonia (rol en el que, a su entender, desplazará a Bahía Blanca), su desarrollo turístico, la gastronomía y los espacios públicos.

Pablo Arpajou, CEO de Safiar: “Neuquén capital es un mercado que hoy ya tiene faltantes y que va a tener el doble de necesidades”. Foto: Emiliano Ortiz.

La expectativa es que ese proceso continúe y genere nuevas necesidades. “Vemos que en este territorio ya hay faltantes de viviendas, hay faltantes de comercios buenos, hay faltantes de oficinas corporativas. O sea, hay un mercado que hoy ya tiene faltantes y que va a tener el doble de necesidades”, afirma Pablo Arpajou.

Pero Safiar ya no piensa únicamente en Neuquén capital. La próxima etapa es DOTS, un plan de 114.000 metros cuadrados que contempla 12 proyectos y 1.200 viviendas en 12 años y representa el primer gran proyecto que incluye localidades distintas de Neuquén.

La idea es acompañar el crecimiento de la metrópolis mediante nuevos subcentros, con desarrollos ubicados a unos 15 ó 20 minutos del centro y con servicios alrededor. Además de zonas de la ciudad fuera del microcentro, el plan contempla desarrollos en Cipolletti, Centenario y Plottier, mientras que la mirada de largo plazo también incluye otras ciudades, entre ellas Bariloche.

Así, la historia de Safiar puede leerse en sus propios edificios: comenzó con un pequeño Rhino I que resolvía una necesidad personal y terminó construyendo una cartera de torres que acompañan la transformación de Neuquén. Ahora, con DOTS, el desafío es llevar esa misma lógica a otros lugares.

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