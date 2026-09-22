Necrológicas de hoy, martes 22 de septiembre de 2026

GAUNA, MARIA VICTORIA Falleció en Neuquén el día 17 de Septiembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Figueroa, Ricardo Las autoridades y compañeros de trabajo del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén despiden con profundo pesar al señor Ricardo Figueroa (82), padre de nuestra compañera Cristina Figueroa, y le hacen llegar a ella y su familia su más sentido acompañamiento.

HERNANDEZ CABELLO, GUSTAVO ENRIQUE CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 94 años y comunica que sus restos serán inhumados el día 22 de septiembre del 2026, a las 09 hs. en el cementerio Central, Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Dra Iglesia LLanos, Maria PAula Hoy se cumple ya un año de la partida de nuestra querida Paula. Su alegría, su bondad y su sonrisa continúan iluminando nuestras vidas. Querido Massimo, te acompañamos en este día y en el recuerdo imborrable de la gran mujer que caminó a tu lado y que te amó inmensamente. Siempre en nuestros corazones. Los hermanos Enrico, Lucia, la cuñada Stefania, todos los primos y sobrinos italianos te están cerca en este momento que sigue siendo muy doloroso

Dra. Iglesia Llanos, Maria Paula Mi amada Stellina, hoy se cumple un año desde que tu maravillosa luz dejó la tierra para brillar en el cielo. Aunque tu ausencia física me duele todavía muchísimo, el amor que vivimos juntos en nuestros 25 años y todo lo que me enseñaste sigue latiendo en mi corazón. Gracias por haber sido la estrella y extraordinaria mujer que guió y guía ahora mis días. Te extraño hoy y siempre. Tu marido Massimo.

CARES, AZUCENA Falleció el 18/09/2026.Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A., participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Marcos Soto, acompañadolo a él y a sus familiares en este dificil momento.

Sartor, Clarita Italia Falleció el 19 de septiembre 2026. Sus sobrinos Aldo, Daniel, Claudio y Alejandro Lázzeri y Luciana, Alejandro, Juan Pablo y Federico Sartor la despiden con afecto y acompañan en el sentimiento a su hija Silvia.

FIGUEROA, RICARDO CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos fueron velados en sala F de calle GODOY 522 e inhumados el dia 21 de septiembre del 2026, a las 16 hs. en el cementerio PROGRESO- Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.