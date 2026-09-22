Los jueces deberán presenciar el testimonio de las infancias en las cámaras Gesell en Neuquén

Un fallo de Tribunal de Impugnación resolvió que los jueces de garantías estén disponibles mientras se desarrolla la entrevista a niños, niñas y adolescentes en la cámara Gesell. La resolución no es el única y ya hubo un precedente en contrario, que el Ministerio de la Defensa llevó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en busca de que se fije un mismo criterio y de lograr la presencia de los jueces de garantías en las cámaras.

El tribunal de Impugnación integrado por los jueces Andrés Repetto, Nazareno Eulogio y Richard Trincheri ( por mayoría de Eulogio y Repetto) estableció que el juez o la jueza de garantías deben ver la audiencia mientras la entrevistadora infanto juvenil (por sistema de video, en circuito cerrado) habla con la víctima.

“La entrevistadora no es jueza y nosotros consideramos que para una situación de controversia, hay que zanjarlas y se necesita para eso de un juez o jueza”, dijo el defensor Raúl Caferra. Explicó que la psicóloga que realizaba la entrevista con una niña, en su opinión no transmitió el sentido de la pregunta que se le solicitó o no repreguntó ante una respuesta que era ambigua o faltaba desarrollar. Para la defensa, el testimonio no fue completo.

“Justamente para evitar la revictimización, el testimonio se debe hacer una sola vez y solicitamos que se decida ante una controversia. Si se hizo mal, puede ser declarado no válido y se debe repetir”, sostuvo.

Caferra dijo que el fallo de Repetto y Eulogio fue el segundo favorable de un tribunal de alzada, pero “los jueces de impugnación, van resolviendo con criterios distintos según la integración” de sus miembros, dijo.

Las audiencias Gesell donde los jueces de garantías no están

En la semana se realizan de 6 a 8 cámaras Gesell y si hay acuerdo de partes, el juez o jueza de garantías no va. La Defensa Pública planteó necesaria la asistencia. El fallo de Repetto y Eulogio estableció que, cuando alguna de las partes solicite la intervención judicial o anticipe que pueden surgir controversias, el juez o jueza de Garantías debe presenciar el procedimiento.

En el caso, el juez de primera instancia había considerado que no era necesaria su presencia durante la toma del testimonio. Según esa postura, las objeciones o planteos podían ser resueltos después por un juez de turno. Una opinión similar tuvo otro juez de primera instancia de Rincón, situación que se volverá a discutir en los próximos días cuando se deba reunir un Tribunal de Impugnación para definir.

La audiencia Gesell se lleva a cabo igual en una sala en la condiciones de cuidado de la víctima, con la entrevistadora infanto juvenil y la observación de la entrevista en forma virtual por parte de la fiscalía, la defensa del niño, niña y adolescente. También de la Defensa Pública, que exige que el juez esté disponible para que garantice el procedimiento en caso de ser solicitado.

La primera oportunidad que se presentó el tema en Impugnación, no se admitió el planteo (Florencia Martini- Liliana Deiub). En una segunda oportunidad se abordó el fondo y los jueces de Impugnación (Repetto y Sommer) admitieron el tratamiento y dijeron que correspondía la presencia. En la tercera, (Mauricio Macagno y Eulogio) consideraron admisible y procedente la presentación, enumeró el defensor público. Luego vino la definición de los integrantes de Impugnación Eulogio y Repetto, también favorable a que el juez esté en la audiencia de prueba.

«Fuimos al TSJ en queja porque consideramos mal denegado el recurso, que correspondía ser tratado y porque solicitamos que se trate el fondo y se establezca un criterio rector para que en cada caso no tengamos que estar discutiendo si tiene que estar o no», dijo Caferra.