El Quevar en Salta: Argentina Silver alcanzó hasta 96% de recuperación de plata en los primeros ensayos metalúrgicos

Argenta Silver reportó recuperaciones de plata de hasta 96% en una primera serie de pruebas de flotación realizadas sobre muestras del proyecto El Quevar, ubicado en Salta. Los ensayos metalúrgicos también permitieron obtener un concentrado con una ley de hasta 14.857 gramos por tonelada (g/t) de plata.

Según indicó la compañía, el programa contempló 15 muestras representativas de variabilidad dentro del depósito Yaxtché. En las pruebas iniciales de flotación primaria (rougher), estas muestras arrojaron altas recuperaciones de plata, y 13 de ellas registraron un promedio aproximado del 95 % de recuperación, con picos de hasta el 99 %.

Una flotación rougher es la primera etapa en un circuito de proceso de flotación de minerales donde se busca maximizar la recuperación del mineral valioso y separar el material de desecho

Posteriormente, al aplicar las pruebas de flotación de limpieza (cleaner), se logró una recuperación de hasta el 96% de plata, lo que produjo un concentrado de hasta 14.857 gramos por tonelada (g/t) de plata. Este tipo de pruebas son ensayos metalúrgicos de laboratorio diseñados para aumentar la ley y pureza del concentrado obtenido en la etapa anterior.

Los ensayos forman parte de los trabajos destinados a evaluar las características metalúrgicas de la mineralización de El Quevar y aportar información para el diseño de futuros procesos de recuperación.

La empresa señaló que los resultados iniciales muestran una respuesta favorable del mineral a la flotación y proporcionan información para continuar optimizando las condiciones del proceso.

Por otra parte, indicó que estos resultados son preliminares y que el programa metalúrgico continuará con nuevos trabajos destinados a optimizar la recuperación y las características del concentrado.

Joaquín Marias, presidente y CEO de Argenta Silver, señaló en un comunicado que «estos resultados metalúrgicos iniciales de Yaxtché son sobresalientes» y que se tratan de «un resultado excepcional».

«Con el trabajo adicional de optimización que se está llevando a cabo actualmente, estamos muy entusiasmados con lo que podrían mostrar los productos finales de concentrado y los resultados metalúrgicos en los próximos 45 a 60 días», añadió.