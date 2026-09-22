La Cámara de Minería de Río Negro lanzó sus canales digitales para impulsar el diálogo comunitario y el desarrollo local

La Cámara de Minería de Río Negro (CAMIR) concretó el lanzamiento formal de sus redes sociales oficiales en el marco de una nueva etapa institucional. Esta iniciativa tiene como propósito central propiciar un vínculo más fluido, cercano y directo con la ciudadanía y los distintos actores de la comunidad rionegrina.

La institución agrupa y representa a una matriz diversa de la actividad minera en la provincia, abarcando diferentes tipos de minerales, regiones y escalas de producción. A través de esta apertura digital, CAMIR busca afianzar un espacio de diálogo abierto para acercar el sector a la sociedad y contribuir al desarrollo responsable y sostenible del territorio provincial.

Desde la conducción de la cámara destacaron que el objetivo es posicionarse como un punto de encuentro entre los integrantes de la industria y los vecinos de las zonas donde se desarrollan los proyectos.

Dentro de la agenda de trabajo prioritaria se destacan la difusión de información transparente, la capacitación continua, el impulso al empleo local y el fomento de oportunidades para proveedores y emprendedores de la región.

«Entendemos que el desarrollo minero debe construirse necesariamente con transparencia, participación y un compromiso profundo con cada territorio», remarcaron desde la entidad al comunicar la apertura de sus vías de contacto.

La puesta en marcha de sus perfiles en plataformas digitales busca exponer el trabajo cotidiano del sector, receptar inquietudes de los pobladores locales y generar espacios de intercambio sobre el potencial productivo de la minería en Río Negro.

Para recibir información e interactuar, los canales habilitados son sus redes en Instagram y Facebook (@camir_rionegro y CAMIR Rio Negro) y la vía de correo electrónico institucional.