¡Atención Colapinto! El ambicioso objetivo de Alpine tras el GP de China

En el Gran Premio de China, Franco Colapinto tuvo una de sus mejores carreras desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino finalizó en la 10° ubicación y sumó su primer punto con Alpine, a pesar del increíble choque que le propinó Esteban Ocon.

Colapinto sumó su primer punto con la escudería francesa.

Por otro lado, Pierre Gasly también completó un destacado fin de semana y terminó en la 6° colocación. El francés consiguió 8 puntos y terminó por encima de Isack Hadjar, piloto de Red Bull.

Gracias al gran rendimiento en Australia y China, la escudería francesa ya tiene nuevos objetivos de cara al resto de la temporada. Luego del gran rendimiento en Shanghái, Gasly remarcó que Alpine le puede competir a los equipos de arriba: «No están a años luz, así que tenemos que concentrarnos en lo nuestro y seguir sumando rendimiento, y ojalá podamos poco a poco meternos en ese grupo que está por delante«, señaló, haciendo referencia al selecto grupo que ocupan Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren.

Aunque luego fue precavido: «No creemos estar todavía a ese nivel. Estoy bastante satisfecho con lo que vi este fin de semana. Creo que tenemos el potencial para estar en ese grupo«.

Gasly superó a Hadjar y terminó por encima de Red Bull.

El piloto de 30 años recalcó la importancia de la adaptación a los cambios durante la temporada de la Fórmula 1: «Las cosas se van a mover muy rápido esta temporada y es importante que nosotros también lo hagamos y más rápido que los demás«, admitió.

Además, el francés recalcó su deseo para los siguientes desafíos: «Ojalá el rendimiento sea bastante similar al de aquí en las próximas carreras«.

La Fórmula 1 no tendrá acción este fin de semana y regresará para el Gran Premio de Japón, que se realizará desde el 27 al 29 de marzo. Luego, por las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, habrá un parate de un mes hasta la carrera de Miami, prevista para el 3 de mayo.