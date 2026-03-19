¡Atención Colapinto! El ambicioso objetivo de Alpine tras el GP de China
Tras los grandes resultados en Shanghái, la escudería francesa planea afianzarse en la parte media de la tabla y pelear con los equipos de elite de la Fórmula 1. Los detalles.
En el Gran Premio de China, Franco Colapinto tuvo una de sus mejores carreras desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino finalizó en la 10° ubicación y sumó su primer punto con Alpine, a pesar del increíble choque que le propinó Esteban Ocon.
Por otro lado, Pierre Gasly también completó un destacado fin de semana y terminó en la 6° colocación. El francés consiguió 8 puntos y terminó por encima de Isack Hadjar, piloto de Red Bull.
Gracias al gran rendimiento en Australia y China, la escudería francesa ya tiene nuevos objetivos de cara al resto de la temporada. Luego del gran rendimiento en Shanghái, Gasly remarcó que Alpine le puede competir a los equipos de arriba: «No están a años luz, así que tenemos que concentrarnos en lo nuestro y seguir sumando rendimiento, y ojalá podamos poco a poco meternos en ese grupo que está por delante«, señaló, haciendo referencia al selecto grupo que ocupan Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren.
Aunque luego fue precavido: «No creemos estar todavía a ese nivel. Estoy bastante satisfecho con lo que vi este fin de semana. Creo que tenemos el potencial para estar en ese grupo«.
El piloto de 30 años recalcó la importancia de la adaptación a los cambios durante la temporada de la Fórmula 1: «Las cosas se van a mover muy rápido esta temporada y es importante que nosotros también lo hagamos y más rápido que los demás«, admitió.
Además, el francés recalcó su deseo para los siguientes desafíos: «Ojalá el rendimiento sea bastante similar al de aquí en las próximas carreras«.
La Fórmula 1 no tendrá acción este fin de semana y regresará para el Gran Premio de Japón, que se realizará desde el 27 al 29 de marzo. Luego, por las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, habrá un parate de un mes hasta la carrera de Miami, prevista para el 3 de mayo.
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