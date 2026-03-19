GP de China de F1: revelaron cómo quedó el Alpine de Franco Colapinto tras el choque con Ocon

En el Gran Premio de China, Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino terminó décimo y sumó un punto con un Alpine seriamente dañado tras un fuerte impacto en plena carrera, una situación que condicionó su rendimiento hasta la bandera a cuadros.

El incidente ocurrió en la vuelta 33, cuando el piloto de Pilar salía de boxes y fue embestido por Esteban Ocon en la curva 1. La maniobra fue revisada por la FIA, que posteriormente determinó que el francés fue “completamente responsable” del choque.

Contact between Ocon and Colapinto 😮



Here's the replay of the contact between them at the first corner ⏯️👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

A partir de ese momento, el monoplaza de Colapinto quedó comprometido, aunque logró mantenerse en pista y completar la competencia. Durante 23 vueltas debió gestionar un ritmo irregular, con un desgaste que se hizo más evidente en el tramo final, donde no pudo ir en busca de Carlos Sainz.

Revelaron qué tan dañado quedó el Alpine de Franco Colapinto

Tras una semana, desde el entorno del equipo Alpine se conocieron detalles sobre la magnitud de los daños. El analista de Sky Sports F1, Antony Davidson, reveló que tras un diálogo con ingenieros de la escudería, «el auto tenía tantos daños después del toque que realmente tuvo que aguantar hasta el final».

En ese contexto, el británico valoró el resultado obtenido. “Irse con un punto… sí, habría querido más. Está bien que quiera más. Demuestra el momento en el que está Alpine y que tienen hambre de sumar”.

Más allá del incidente, el rendimiento previo del argentino había sido sólido. “Construyó un muy buen fin de semana y estaba haciendo una gran carrera con una cabeza muy madura, antes del choque con Ocon”, destacó Davidson.

El análisis también contempló el proceso de adaptación de Colapinto, quien llegó al equipo en un contexto complejo. “Nunca es fácil subirse al auto en esas condiciones y rendir de inmediato”, agregó.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras el GP de China



Colapinto había largado desde el décimo lugar —luego de clasificar 12° y beneficiarse por las bajas de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri— y protagonizó una gran salida que lo llevó a escalar rápidamente posiciones hasta colocarse sexto en la primera vuelta. Incluso llegó a ubicarse segundo al apostar por estirar el cambio de neumáticos durante el período de safety car, en una estrategia que lo mantuvo peleando en los puestos de adelante.



Tras la carrera, el argentino reconoció que el punto conseguido tiene valor, aunque remarcó su enojo por los problemas sufridos: “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, explicó.

Además, detalló que su monoplaza sufrió daños importantes: “Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”, luego del choque de Ocon que lo dejo con menos oportunidades de sumar puntos de las cuales tenía en mente.



Colapinto también cuestionó algunas decisiones durante la carrera y lamentó las oportunidades perdidas, aunque destacó el esfuerzo realizado: “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca”, aseguró.

De cara a la próxima fecha, el argentino intentó mirar hacia adelante: “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”.



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