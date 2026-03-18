El agradecimiento de Franco Colapinto a Alpine tras el GP de China: «Crearon un auto rápido»

En el Gran Premio de China, Franco Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino finalizó en la 10° posición y sumó su primer punto con Alpine, luego de un 2025 donde no pudo finalizar

Tras el término de la carrera, los pilotos e ingenieros de la escudería francesa se trasladaron a Enstone, Inglaterra, pensando en la 3° fecha de la temporada, que será en Japón en el circuito de Suzuka.

Al llegar a la sede de Alpine en Reino Unido, Franco agarró el micrófono y le agradeció a su equipo por el gran desempeño en Shanghái: «Solo quería estar aquí hoy. Las sesiones informativas son realmente difíciles, no siempre salen bien, pero creo que esta es la primera en la que hemos tenido excelentes resultados y hemos tenido un buen comienzo de año«, resaltó el pilarense.

Colapinto logró su primer punto con Alpine.

Luego, destacó el buen trabajo colectivo en el armado del A526: «Solo quería decírselos. Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno, crearon un coche realmente rápido, hemos dado un paso gigante».

Para el cierre, brindó un mensaje sobre los objetivos de la escudería en la temporada: «Todavía hay mucho más que queremos lograr juntos y sé que todos ustedes tienen una gran motivación y se están esforzando mucho no solo para estar entre los diez primeros, sino para estar al frente y luchar por los puntos, y ahí es donde queremos llegar y lo que queremos lograr en el futuro«.

En los próximos días, Colapinto y Pierre Gasly permanecerán en Enstone practicando con el simulador y el fin de semana realizarán el viaje hacia Japón.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?: los horarios del GP de Japón

El próximo desafío de Franco Colapinto será el Gran Premio de Japón por la 3° fecha de la temporada, desde el 26 al 29 de marzo. Será el cierre de la gira asiática, tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita. Por esta razón, no habrá actividad de la Fórmula 1 durante todo el mes de abril.

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1 – 23:30

Viernes 27 de marzo

Práctica libre 2 – 3:00

Práctica libre 3 – 23:30

Sábado 28 de marzo

Clasificación – 3:00

Domingo 29 de marzo