Atento Franco Colapinto: Verstappen fue vinculado con Alpine en la Fórmula 1

Max Verstappen opinó sobre el irregular comienzo de Red Bull en la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde sus declaraciones tras el Gran Premio de Bahréin hicieron estallar los rumores sobre una posible salida de la escudería. En las últimas horas, el neerlandés fue vinculado al equipo de Franco Colapinto.

Verstappen recibió la sugerencia sobre la chance de emigrar a Alpine en la próxima temporada, pero el tetracampeón no se guardó nada y opinó fiel a su estilo sobre los rumores que se generaron en Red Bull.

El nombre de la escudería francesa surgió a partir de Ralf Schumacher, quien tuvo una buena relación con su padre Jos en la Fórmula 1. «El equipo del que siempre nos olvidamos, pero que juega un papel importante en todo esto, es Alpine«, comenzó en diálogo con Sky Sports.

En ese sentido, remarcó que «Flavio Briatore ha elegido motores Mercedes para su equipo el año que viene, y mientras tanto, miren lo que hizo Pierre Gasly en Bahrein el fin de semana pasado».

«Ese auto no es tan malo. A eso, hay que sumarle los 30 CV adicionales que tiene el motor Mercedes, así que no me gustaría subestimar a Alpine. En mi opinión, hay cuatro equipos que podrían ser interesantes para Verstappen», concluyó el ganador de seis grandes premios durante su carrera.

Verstappen respondió a la chance de pasarse a Alpine

Aunque el neerlandés no quiso saber nada sobre los rumores que lo alejan de la escudería autríaca y mostró su enojo en la rueda de prensa que realizan los pilotos previo al Gran Premio de Arabia Saudita: «Mucha gente habla de mi futuro menos yo. Solo pienso en mi trabajo y estoy muy tranquilo«.

El tetracampeón dejó en evidencia esta chance luego de que un periodista le consulte sobre la chane de dejar el equipo: «No, creo que tú solo te concentrarás en comentar, yo me concentraré en conducir y luego no tendrás que pensar en otros escenarios»,