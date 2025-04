Estalló la interna en Alpine y eso complica la vuelta de Colapinto a la Fórmula 1

Desde la llegada de Franco Colapinto a Alpine, la titularidad de Jack Doohan parece tambalear en el medio de cada fecha de la Fórmula 1. Sin embargo, en la escudería francesa la situación es clara: su director Oliver Oakes piensa en darle oportunidades al australiano y el asesor ejecutivo, Flavio Briatore, piensa en apurar la vuelta del argentino. Esa disputa tuvo nuevos capítulos en las últimas horas y los rumores hablan de una relación muy complicada, cerca de ropmperse.

En la Fórmula 1 todo puede cambiar de la noche a la mañana, y la situación de Alpine no parecería ser la excepción. En el invierno europeo Briatore apostó muy fuerte al ir a buscar al argentino de 21 años, incluso cuando ya contaba con Doohan como piloto titular. Además, es de público conocimiento que uno de los hombres más importantes de la Máxima tiene un deseo claro: que Colapinto sea titular.

Crece la tensión y Colapinto se lleva la peor parte

Por otro lado, está la postura de Oakes, quien defiende al australiano y piensa que es necesario dejarlo hacer una adaptación. La tensión entre el director y el asesor ejecutivo escaló aún más cuando el primero eligió a Aron sobre Colapinto, ya que lo conoce desde su paso por Hitech en Fórmula 2. Lo cierto es que se trata de dos personalidades muy importantes en el mundo del automovilismo, y ambos harán lo posible para que el futuro sea como ellos quieren.

En ese contexto, Franco se lleva la peor parte porque Oakes es una pieza más importante que Briatore en el esquema de Alpine, que contrató al italiano por su exitosa historia con Michael Schumacher y Fernando Alonso, pero no deja de ser una fuente de consulta.

Colapinto y Briatore, siempre cerca. El argentino es el favorito del italiano, pero…..

Colapinto saca chapa con el cronómetro

Dejando de lado las disputas de poder, los tests arrojaron que Franco Colapinto es más veloz que Aron y con eso mete presión. Durante el simulacro de clasificación realizado en Monza el argentino registró un tiempo promedio medio segundo más rápido el estonio. Además, en las últimas tandass que buscan igualar de cierta manera las condiciones de una carrera, aumentó la diferencia a 0″7 por vuelta.

Colapinto no viajó a Bahrein y tampoco irá a Jeddah para la próxima fecha, por lo que se quedará trabajando en el simulador de la fábrica ubicada en Enstone. Aunque esto puede parecer una mala noticia, las horas que esté allí sirven para prepararlo ante un posible Gran Premio que puede estar a la vuelta de la esquina.

Las conjeturas son muchas, y hasta que Doohan no salga del equipo titular todo quedará en eso, pero lo cierto es que el nivel mostrado por el segundo piloto no es el mejor, y de hecho ha decepcionado a Briatore. Las especulaciones más concretas hablan de que en Miami ya no estaría en la parrilla, pero también hay otras informaciones que hablan de un «periodo de gracia» que podría extenderse hasta el GP de Hungría, en una determinación que claramente es de Oakes.