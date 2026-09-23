Azerbaiyán, un atípico Gran Premio que ilusiona a Franco Colapinto

Concluida la temporada europea, el exigente calendario deportivo 2026 de la Fórmula 1 ingresa paulatinamente en su recta final.

Con una importante seguidilla de competencias y desafíos extremos para pilotos y equipos, el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinto capítulo del año, representa el primero de los nueve retos hasta bajarse el telón de temporada.

El callejero de Bakú, de 6,003 metros de extensión, estrenado en 2016 (hasta la fecha, solo se ausentó en 2020 por pandemia), vuelve a desafiar las leyes de la física y a exprimir las cualidades conductivas de los protagonistas al extremo.

Las altas velocidades, combinadas con trazadas estrechas y los tramposos muros a centímetros del asfalto, no perdonan error alguno. Algo similar a la propuesta de semanas atrás en Madrid.

La principal novedad en la previa se localiza en el cronograma. Los fanáticos de la máxima deberán retocar su agenda, dado que el feriado del domingo en el país asiático (se le rinde homenaje a los militares fallecidos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj) adelanta el desarrollo del Gran Premio al sábado, desde las 8 de Argentina; un condimento singular y que rompe con la tradición moderna del mundo motor.

En el plano deportivo, la llegada a Bakú encuentra al argentino Franco Colapinto en el mejor momento de su campeonato y de su campaña dentro de la máxima.

Con la confianza por las nubes, el piloto de Alpine viene de sumar puntos en las últimas dos competencias, de igualar su segundo mejor resultado (7° puesto) y de ganarle la pulseada al francés Pierre Gasly, su compañero de escuadra, por sexta vez en el campeonato.

La continuidad asegurada para 2027 y la mejora aerodinámica que el team francés aplicó en su monoplaza, inyectaron en Franco una dosis extra de confianza, muy necesaria para rendir al 100% de sus posibilidades y responder a la exigencia de Flavio Briatore y la cúpula francesa.

Ello supuso otro escenario para el argentino. Por un lado, como ya se vio en Monza, Franco demostró estar a la altura de entremezclarse con los mejores. Por el otro, estos rendimientos inefectiblemente lo sitúan en un cambio de roles dentro del garage de Alpine.

Y la prueba elocuente fue lo acontecido en la capital madrileña. Gasly, totalmente vencido sobre el epílogo de la carrera, evidenció la presión e impotencia de verse superado por su joven compañero de escuadra con una acción totalmente innecesaria.

A su notable presente se le suma un grato antecedente. En Bakú, el 15 de septiembre de 2024, el pilarense consiguió sus primeros puntos en F1, tras arribar 8° en su segunda carrera con Williams.

¡Una previa que promete!

Horarios del fin de semana

Jueves 24 de septiembre

Primer ensayo libre: 5:30 a 6:30 hs.

Segundo ensayo libre: 9:00 a 10:00 hs.

Viernes 25 de septiembre

Tercer ensayo libre: 5:30 a 6:30 hs.

Clasificación: 9:00 a 10:00 hs.

Sábado 26 de septiembre