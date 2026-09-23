Las arenas para Vaca Muerta se meten en la discusión por las rutas que tendrán peaje en Neuquén

La Ruta 7 también estuvo bajo la mira por su estado. Foto: Emiliano Ortiz.

El sistema de peajes que implementará Neuquén desde el mes de enero sobre la Ruta Provincial 7 a la altura de la Picada 19 se buscará extender luego a otras trazas de jurisdicción local, en su mayoría en la zona de Vaca Muerta.

Consultado por Río Negro, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que los automovilistas neuquinos, definidos como consumidores finales, “no van a pagar peaje”, mientras que los rodados de empresas que abonen patentes dentro de la provincia pagarán con descuento y los que sean de otros lugares, la tarifa plena.

El mandatario, durante la conferencia de prensa por sus 1.000 días de gestión el martes pasado en Casa de Gobierno, adelantó que el sistema incluirá la instalación de balanzas para pesar el tránsito pesado dentro de Neuquén.

Los peajes, la Ruta 6 y el tránsito de las arenas

Además de la Ruta 7, indicó que el Gobierno también analiza la instalación de los equipos, que no utilizarán cabinas para realizar el cobro, sobre otras rutas.

Entre las trazas factibles para habilitar concesiones mencionó la Ruta 6, a la altura de Octavio Pico, cerca de Rincón de los Sauces.

Según dijo, por allí “va a pasar todo el tránsito de las arenas”, porque la provisión de este material clave para las fracturas de Vaca Muerta “lo vamos a tener que seguir trayendo de Entre Ríos”.

Figueroa adelantó que la Provincia también tiene la intención de autorizar el cobro en la Ruta Nacional 242, camino a Pino Hachado. El gobernador ya había hecho mención a este sector por los camiones que buscan evitar el peaje en Chile y ahorrar costos, con el consecuente impacto que esto genera en la calidad del asfalto.

El cobro también llegaría a las rutas nacionales

Guillermo Koenig, ministro de Economía de Neuquén, destacó en diálogo con este medio la adquisición del sistema free flow, ya que otorga la posibilidad “de elegir en qué ruta podemos implementarlo”.

Adelantó que lo que viene ahora es la colocación “de la parte dura”, con las estaciones y las balanzas. Junto a las rutas mencionadas por Figueroa, detalló que también se podría autorizar el sistema en la Ruta 17, otra de las vías que atraviesa la zona más transitada por la industria vinculada al petróleo y el gas no convencionales.

Consultado por la situación de las rutas nacionales, algunas de las cuales fueron recientemente traspasadas por el gobierno de Javier Milei, explicó que en ese caso Neuquén debe “adecuarse” al decreto N° 253/2026, que reglamenta el uso de peajes sin barreras a partir de concesiones gestionadas por las provincias.

Foto: Emiliano Ortiz.

No obstante, confirmó que la intención es alcanzar no solo a la Ruta 242, sino también a la 231, en el trayecto que conduce hasta el paso internacional Cardenal Samoré.

“Como estamos incorporando rutas nacionales tenemos que negociar con Nación y es muy probable que apuntemos a los pasos internacionales por el alto flujo de camiones que reciben”, dijo el funcionario antes de ayer.

La administración fue cedida Neuquén luego de la firma de un convenio días atrás entre la Provincia, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Anteriormente ya se había sellado un acuerdo similar, pero para la Ruta Nacional 22, en el tramo que va desde el límite con Río Negro hasta Arroyito, al norte de la zona metropolitana de la ciudad de Neuquén.

La Ruta 7 forma parte del plan vial que presentó recientemente la gestión de Rolando Figueroa para ampliar la red vial con pavimento.

El tramo que va desde San Patricio del Chañar hasta el cruce con la Ruta 8 será reasfaltado a partir del entendimiento sellado con las principales operadoras de Vaca Muerta. Esta propuesta también contempla otras rutas como la 8 y la 51, que serán pavimentadas en su totalidad.