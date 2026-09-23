Los Correcaminos tuvieron su torneo de atletismo en la pista de Roca

El torneo reunió a una importante cantidad de jóvenes atletas de varias ciudades. (Fotos Gentileza Correcaminos)

El Torneo de Atletismo Correcaminos, que se realizó el pasado sábado en la pista municipal de General Roca, tuvo una gran convocatoria en las distintas categorías. La competencia se llevó adelante con la organización y desarrollo de la Asociación Civil Correcaminos JF.

La jornada contó con la participación de casi un centenar de atletas provenientes de diferentes ciudades de Río Negro, quienes se dieron cita para disfrutar de una jornada deportiva marcada por el entusiasmo, la competencia y el compañerismo.

Durante el certamen, los atletas participaron en diferentes pruebas de pista y campo, abarcando distintas categorías y disciplinas del atletismo.

Cada competencia permitió a los deportistas demostrar el trabajo y la dedicación que llevan adelante durante sus entrenamientos.

Desde la organización destacaron especialmente la participación de los atletas, entrenadores, familias y clubes que acompañaron la propuesta. De esta manera, contribuyeron a generar un espacio de encuentro y crecimiento para el atletismo provincial.

El torneo significó además una nueva oportunidad para continuar promoviendo el desarrollo del atletismo en Roca y fortalecer los vínculos entre las distintas instituciones y escuelas deportivas de la provincia.

Desde la Asociación Civil Correcaminos JF agradecieron a todos los atletas, entrenadores, familias, colaboradores y entidades que participaron de la jornada, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por el crecimiento y la difusión del atletismo