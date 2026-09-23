Asaltaron a un remisero tras viajar de Neuquén a Allen: dictan prisión preventiva para el acusado

Un violento episodio sacudió la madrugada de ayer cuando una pareja abordó un remís en la intersección de las calles Amaranto Suárez y Huiliches, en Neuquén capital, con destino a la localidad rionegrina de Allen. Según expuso la fiscal adjunta Marcela Marchetti durante la audiencia, el hecho ocurrió alrededor de las 3:45 de la mañana.

Al llegar a la pasarela de la calle Belisario Roldán, en Allen, la pareja solicitó al conductor que detuviera la marcha. En ese instante, mientras la mujer actuaba de campana, el hombre agarró por detrás al chofer y le sustrajo la billetera antes de darse a la fuga.

Tras la agresión, el trabajador dio aviso inmediato a la base de su empresa y a la policía. Con la información brindada por la víctima, personal de la Comisaría 33 de Allen montó un operativo cerrojo en la zona que permitió ubicar y aprehender a los dos sospechosos a pocas cuadras del lugar.

Durante la formulación de cargos, la fiscalía presentó como elementos probatorios el acta del procedimiento policial, la denuncia formal del remisero, el secuestro del dinero sustraído y las pericias practicadas por el Gabinete de Criminalística. Por todo esto, imputó a la pareja como coautores del delito de robo simple.

Dado que el hombre cuenta con antecedentes penales, la fiscalía solicitó dos meses de prisión preventiva alegando riesgo procesal de fuga, mientras que para la mujer pidió presentaciones periódicas en la sede judicial. Por su parte, la defensora pública Flavia Rojas ofreció una reparación económica formulada por el acusado y rechazó la prisión preventiva solicitando medidas de coerción menores.

Finalmente, la jueza de Garantías Natalia González dio por formulados los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal, ordenó los dos meses de prisión preventiva para el imputado y dispuso la obligación de firma para la imputada. El plazo para la investigación penal preparatoria quedó establecido en dos meses.