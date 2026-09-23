Kevin Hernández: Fiscalía explicó qué falta para confirmar si son sus restos, tras el reconocimiento de la familia

La Fiscalía brindó un comunicado respecto a las pericias realizadas tras el hallazgo de restos humanos en Lamarque.

La Fiscalía informó qué pericias se realizaron luego de que la familia de Kevin Hernández reconociera prendas y tatuajes entre los restos humanos hallados el 10 de septiembre en cercanías del cementerio de Lamarque. El Ministerio Público Fiscal aclaró que la identificación todavía no fue confirmada de manera oficial y que la prueba determinante será el cotejo de ADN.

Este miércoles, familiares del joven, la representante fiscal y la querella participaron en el Gabinete de Criminalística de una diligencia para reconocer las prendas recuperadas durante el procedimiento. La autopsia ya había permitido identificar tatuajes en los brazos de los restos.

Qué informó la Fiscalía sobre la identificación

El MPF señaló que el Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede en Bariloche, ya recibió las muestras obtenidas de los restos y las extraídas de la madre de Kevin. Con ese material se realizará el estudio genético que permitirá establecer científicamente la identidad.

La Fiscalía explicó que las vías disponibles para identificar a una persona son las huellas dactilares y el ADN. En este caso, por el estado de descomposición del cuerpo, no fue posible obtener huellas, por lo que el expediente avanza con el análisis genético.

Nuevas pericias sobre los restos hallados

Además del estudio de ADN, el Ministerio Público Fiscal solicitó pericias histopatológicas y entomológicas. Estos análisis se suman a la autopsia realizada por médicos del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde la Fiscalía remarcaron que la certeza sobre la identidad será dada por una confirmación científica. “La certeza fehaciente que podrá brindar el Ministerio Público Fiscal será a través de la confirmación científica que la brindará el estudio de ADN”, indicaron.

El hallazgo de los restos se produjo el 10 de septiembre, durante la investigación por la desaparición de Hernández. La familia reconoció elementos personales y tatuajes, mientras que la querella sostiene la hipótesis de un homicidio. Esa interpretación, sin embargo, forma parte de la investigación y todavía no fue confirmada por la Fiscalía en esta instancia.