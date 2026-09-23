Koopmann y Figueroa presentaron el plan «Zapala 2050»: proyectan 1.200 lotes, obras urbanas y una obra clave para la red de gas

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentaron este miércoles el plan de obras y servicios «Zapala 2050» (el programa se denomina «Plan +Zapala»). La iniciativa busca consolidar a la localidad como el principal nodo logístico del centro neuquino y ordenar su desarrollo territorial para las próximas décadas.

El acto, desarrollado en un colmado Cine Teatro Amado Sapag, sirvió además para que el gobernador presentara el balance de sus primeros 1.000 días de gestión. «Tenemos una excelente relación con la Municipalidad de Zapala, con Carlos y su equipo, y vamos a seguir haciendo cosas de la misma manera», aseguró Figueroa.

Koopmann, por su parte, señaló: «Hace 6 años asumimos en una ciudad que arrastraba un enorme atraso en infraestructura y, de a poco, lo fuimos revirtiendo. Falta mucho, pero todo lo que hicimos nos permite fijar nuevas metas, planificando el Zapala que se viene para las próximas décadas».

Loteos sociales, 170 viviendas y el compromiso de asfalto total

En el área habitacional, Koopmann anunció el desarrollo de 1.200 terrenos con servicios. Los primeros 531 ya se pusieron en marcha en el loteo Malvinas Argentinas, sobre el Acceso Fortabat. Se asignarán por sorteo público ante escribano, con una entrega inicial y hasta 24 cuotas, según el proyecto de ordenanza remitido esta semana al Concejo Deliberante. El intendente remarcó que los adjudicatarios deberán pagar el terreno para que otras familias zapalinas tengan la misma posibilidad.

Proyección de una de las calles con bulevar y parquización que contempla el plan +Zapala. (Imagen: Gentileza)

Junto a la Provincia, además, se avanzará en un plan de 170 viviendas que podrían construirse en ese loteo. A esto se suma un complejo de 32 viviendas con pileta de natación para adultos mayores que ya lanzó el gobierno neuquino.

En materia vial, Koopmann recordó que en toda la historia de la ciudad se habían pavimentado 800 cuadras. Su gestión ya lleva más de 460 y llegará a 600 «cuando entreguemos el municipio al próximo intendente o intendenta», es decir, el 75% de lo hecho históricamente. Figueroa confirmó que la Provincia acompañará para dejar asfaltado el 100% de las calles de la ciudad.

Bicisendas, siete plazas y nuevas obras en avenidas

Con el acompañamiento de la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), avanza el proyecto de 25 kilómetros de bicisendas y ciclovías, que incluye siete nuevos paseos y plazas a lo largo de su recorrido. La inversión es de 6,5 millones de dólares, aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat.

Render de las obras de desarrollo urbano previstas en arterias troncales de Zapala, con bulevares, parquización y nuevo pavimento. (Imagen: Gentileza)

Además, Koopmann anunció obras de desarrollo urbano con bulevares, parquización, renovación del pavimento, bicisendas y ciclovías en la avenida San Martín (entre Brown y Avellaneda), calle Cutral Co (entre 12 de Julio y Aluminé), calle Lonquimay (entre Ruta 40 y Ejército Argentino), calle Elías Sapag (entre Ejército Argentino y Gobernador Asmar), avenida Cañadón (entre Ruta 40 y Acceso Fortabat), avenida Echeverría (entre Ruta 22 y calle Riobamba) y avenida Fleming (entre Madame Curie y Roberto Arlt).

Gas, saneamiento, Zona Franca y Corredor Bioceánico

Figueroa anticipó que la Provincia incluirá en su plan integral de obras una inversión millonaria para ampliar la provisión de gas en Zapala. El objetivo es garantizar el suministro domiciliario y acompañar el crecimiento de la Zona Franca, con 28 empresas autorizadas, y del Parque Industrial, con 21 firmas radicadas.

En materia de infraestructura de saneamiento, Koopmann destacó la reactivación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, una obra esencial para la ciudad que había sido abandonada por Nación y que hoy alcanza una ejecución cercana al 70% gracias al respaldo financiero de la Provincia.

Al repasar las dificultades económicas de su administración, el intendente recordó que a solo dos meses de asumir debió enfrentar la pandemia y luego una inflación que en cuatro años pasó del 36% al 211%. Aun así, remarcó que lograron ordenar las cuentas públicas y destinar cerca del 25% del presupuesto a obras y servicios.

Asimismo, cuestionó al gobierno nacional que asumió en diciembre de 2023 por aplicar un severo ajuste y paralizar obras ya iniciadas. En ese marco, valoró el acompañamiento del gobernador neuquino, al recordar que «fue intendente de dos ciudades y que entiende perfectamente cuáles son las necesidades de los gobiernos municipales».

El plan también contempla ampliar la oferta académica terciaria y universitaria para que los jóvenes puedan formarse sin migrar de la localidad. Hacia el cierre, Koopmann enfatizó que, además de Vaca Muerta, Neuquén cuenta con la ubicación estratégica de Zapala sobre el Corredor Bioceánico, que une el Atlántico con el Pacífico: «Zapala está en el medio. Esta vez la oportunidad no nos va a pasar al costado».