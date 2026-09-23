La Justicia investiga el patrimonio cripto de Manuel Adorni y analiza el origen de sus dólares

El fiscal federal Gerardo Pollicita comenzó a verificar la justificación patrimonial presentada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Uno de los principales focos está puesto en ocho billeteras virtuales por las que circularon unos USD 591.000 en criptomonedas y que el exfuncionario declaró como propias, pese a que no están registradas a su nombre.

Pollicita investiga las billeteras cripto de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Infobae detalló que se trata de billeteras de autocustodia, que no requieren identificación personal. Adorni sostuvo que posee las claves privadas y que esa circunstancia “acredita fehacientemente la titularidad”. Sin embargo, los investigadores deberán determinar si efectivamente era el dueño de esos activos al momento de las operaciones.

Según su defensa, en 2017 Adorni invirtió USD 199.883,20 en bitcoin, dinero que habría reunido junto a su esposa, Bettina Angeletti, mediante una herencia y sus ingresos laborales. Al vender los activos al año siguiente, obtuvo USD 591.544,61. La explicación sostiene que ese patrimonio permaneció prácticamente intacto hasta su llegada al Gobierno, en diciembre de 2023.

A partir de entonces, la Justicia analiza la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito, viajes y remodelaciones. La defensa afirma que Adorni mantuvo durante años sus ahorros fuera del sistema financiero e incluso conservó efectivo en su domicilio.

Pollicita también pidió a especialistas del Ministerio Público Fiscal que analicen la explicación patrimonial. Además, existen diferencias sobre el costo de las obras en Indio Cuá: Adorni declaró USD 175.000, mientras un contratista había informado USD 245.000.

El fiscal prevé solicitar nuevas medidas al juez Ariel Lijo antes de definir si persisten inconsistencias y corresponde citar al exfuncionario a indagatoria.

Con información de Infobae