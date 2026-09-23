Escala la alerta roja por lluvia en Neuquén y Río Negro: persiste para este jueves 24 y suman otra «naranja» por viento

Este miércoles parte del norte de la Patagonia estará bajo alerta roja por fuertes precipitaciones, que obligó al cierre de las principales rutas para horas de la noche en sectores de la cordillera. En horas de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el pronóstico para este jueves 24 de septiembre en Neuquén y Río Negro y sumó otra advertencia por fuertes periodos de viento.

La alerta máxima de nivel «rojo» implica que el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes con valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada. Además, rigen alertas de nivel «naranja» para los vientos, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

Las recomendaciones que brinda el organismo ante este escenario son:

Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.

Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.

Conocer los lugares de evacuación y sitios elevados.

En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, la «naranja» significa que «lluvias persistentes de variada intensidad», con valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, aproximadamente. «En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve, especialmente en la cordillera norte de Neuquén», aclara el parte.

A su vez, la alerta amarilla por lluvia es porque se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local. «No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas», aclaran.

Por último, con respecto al viento, el nivel amarillo es por «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», mientras que el naranja es porque el intervalo asciende a 60-80 km/h, con ráfagas incluso superiores a los 110 km/h.

Para estos casos, el SMN recomienda:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salir solo si es necesario.

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejate de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscar un lugar seguro para detenerte.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 23

Del lado rionegrino, las zonas afectadas por esta alerta roja durante la noche son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

En Neuquén, los lugares que también estarán bajo alerta roja por precipitaciones intensas en el transcurso de la noche son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Por otro lado, otros sectores neuquinos estarán bajo alerta «naranja» durante la noche del miércoles son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este miércoles 23.

La alerta por viento en Neuquén se eleva a «naranja» este miércoles 23

Para la noche de este miércoles, el SMN advirtió por la llegada de vientos muy fuertes a la provincia de Neuquén.

Las zonas afectadas por la alerta naranja de viento durante la noche del miércoles son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Asimismo, otros sectores cordilleranos se mantendrán en alerta «amarilla» por viento durante la noche del miércoles:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Mapa de alerta por viento del SMN para este miércoles 23 de septiembre.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este jueves 24

El panorama de precipitaciones continuará siendo severo durante la jornada del jueves 24.

En Río Negro, la franja cordillerana mantendrá la alerta máxima durante la primera mitad del día. Las zonas que estarán en alerta «roja» en la madrugada y la mañana, para luego bajar a «naranja» en la tarde y finalizar en «amarilla» por la noche son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Del lado neuquino, el escenario crítico tiene distintos ritmos. Por un lado, las zonas que registrarán la alerta «roja» únicamente durante la madrugada, bajando a «naranja» por la mañana y quedando en «amarilla» durante la tarde y la noche son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Sin embargo, el sector centro-norte de la cordillera neuquina enfrentará el pico más prolongado de intensidad. Las localidades que iniciarán la madrugada en alerta «naranja», pero escalarán a «roja» tanto en la mañana como en la tarde (descendiendo a «naranja» recién a la noche) son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Por su parte, permanecerán bajo alerta «amarilla» por lluvias) desde la madrugada hasta la tarde inclusive, cesando la alerta recién por la noche:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Finalmente, las zonas que iniciarán la madrugada sin alertas (verde), pero que estarán bajo alerta «amarilla» por lluvia durante la mañana y la tarde (cesando por la noche) son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

b

Sur de Minas.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este jueves 24 de septiembre.

Cómo sigue la alerta por viento en Neuquén este jueves

La intensidad del viento en Neuquén comenzará a ceder a medida que avance el jueves, pero la primera mitad del día seguirá siendo de extremo cuidado.

Se mantendrán en alerta «naranja» (ráfagas superiores a los 110 km/h) exclusivamente durante la madrugada, bajando a nivel «amarillo» por la mañana y cesando la alerta a partir de la tarde en:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Por último, las zonas cordilleranas que registrarán alerta «amarilla» por viento (ráfagas de hasta 90 km/h) durante la madrugada y la mañana, quedando fuera de alerta por la tarde y la noche, son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.