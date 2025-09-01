Básquet: Depo Viedma y Centro Español están entre los ocho mejores U21 del país

Centro Español jugó en su Templo, ganó los dos partidos y está en el Top 8.

Deportivo Viedma y Centro Español de Plottier se adjudicaron sus respectivos triangulares de cuartos de final y están entre los ocho mejores U21 del país, en el marco de la Liga Federal Formativa que lleva adelante la Confederación Argentina de Básquet (CAB). Ahora esperan por los otros seis equipos para armar los cuadrangulares correspondientes a la semifinal.

La próxima instancia será entre el 13 y 14 de septiembre, mientras que el Final 4 está previsto para el fin de semana del 27 y 28 del mismo mes, siempre bajó el sistema de licitación, para definir las sedes. Seguramente, los dos clubes de la zona harán los intentos para actuar como locales.

Depo Viedma venció a dos históricos

En su primer partido, Depo Viedma logró un gran triunfo ante los locales de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, por 88-81, en el mismísimo Socios Fundadores. El equipo mostró carácter y se quedó con un triunfo clave para arrancar con el pie derecho. Joaquín Petre tuvo una actuación memorable, con 35 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, con una valoración de 45. También golearon Joaquín Flores (13) y Alfredo Ventura (12), mientras que Enzo Lara capturó 10 rebotes.

Depo Viedma logró dos tremendos triunfos en el Socios Fundadores.

Lejos de aflojar, en el juego definitorio, el equipo de la capital rionegrina dejó en el camino a otro grande del básquet nacional, como Quilmes de Mar del Plata, por 86-73. Esta vez el goleador fue Francisco Ferreyra, con 17, seguido de Petre (16), Nicolás Lengyel (15), Flores (12) y Matías López (11).

El equipo fue dirigido técnicamente por Iván Ludueña y también conformaron el plantel Elías Yegros, Vincent Breit, Tobías Rivera, Federico San Martín y Máximo Morales.

Español bajó a un vecino y a Racing de Chivilcoy

Centro Español aprovechó al máximo su condición de local y dejó en el camino a Atlético Regina, rival en la última Liga Federal y en los próximos días en el PreFederal, y a Racing de Chivilcoy, equipo que está en su mejor momento por el reciente ascenso a la Liga Nacional.

En el primer duelo, el Torito superó al Albo por un claro 103-83, con enormes producciones de Agustín Cortes (29 puntos), Valentín Aranda (25) y Manuel Caratino (19 y 13 rebotes). En la visita sobresalieron Julián Gryszczuk (18), Tomás Solis (17), Juan Borghese (14) y Baltazar García (14).

El Torito aseguró la clasificación con un trabajoso 75-72 sobre la Academia de Chivilcoy y otra vez el máximo anotador fue Cortes, con 22 tantos. También golearon parejo Lucas Manis (15), Aranda (13) y Valentín Gruich (10).

El entrenador fue Nicolás López y también formaron parte de la plantilla Santiago Aguirre, Julián Toledo, Juan Manuel González, Juan Bautista Servidio, Enzo Gómez, Nehuén Faimali e Ian Kolff.