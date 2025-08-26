Deportivo Viedma tiene ficha extranjera para la Liga Argentina de básquet: llega Keiver Marcano

Deportivo Viedma continúa con el armado de su equipo para la próxima edición de la Liga Argentina de básquet y en las últimas horas confirmó la contratación de Keiver Marcano. El venezolano, nacido el 2 de febrero de 2003, se desempeña como pivote, mide 2,05 metros y será una de las cartas internas en el equipo de Guillermo Bogliacino.

En la última temporada, Marcano jugó la Liga Argentina con la camiseta de Amancay, donde mostró mucho potencial. Con su llegada, Depo Viedma refuerza su plantel de cara a una nueva campaña en la Liga, con el objetivo de seguir siendo protagonista.

Lisandro Fernández, la otra cara nueva

La otra cara nueva de Deportivo Viedma es Lisandro Fernández, quien viene de jugar en Zárate Basket y ya entrena con el plantel. Se sumó a los conocidos Lucas González, Nicolás Paletta, Luciano Cáceres y los juveniles Joaquín Petre, Valentín Lengyel y Alfredo Ventura, que formarán parte del plantel estable del equipo principal para la temporada 2025/26.

Luciano Cáceres (11) y Lucas González (8), dos que siguen en Viedma. (Archivo)

La Liga Argentina tiene estipulado su comienzo para el 2 de noviembre. Sobre la base actual de 32 equipos, se disputará un torneo único dividido en dos conferencias de 16 equipos cada una con formato todos contra todos. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de primer al cuarto puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar, disputada en series al mejor de cinco partidos. La serie de octavos se disputará interconferencia y en cuartos los mejores cuatro de la Conferencia Norte y los mejores cuatro de la Sur se cruzarán entre sí. Las finales por el ascenso a la Liga Nacional se disputarán en junio.