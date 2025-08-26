PreFederal de básquet 2025: uno por uno, todos los movimientos de los equipos de la región

Con los equipos armados en un 90% se viene la recta final hacia el 12 de septiembre, el día que se pondrá en marcha una nueva edición del torneo PreFederal de básquet. Los ocho equipos están de pretemporada y ajustan los últimos detalles en la previa de una competencia que promete emociones hasta el final.

Siete de los ocho participantes, tendrán su lugar para la Liga Federal y, por eso, esquivar esa última posición será la primera meta de todos. Después, claro está, asoman los candidatos. Pérfora, que defiende el título, el subcampeón Centro Español, Independiente, Pacífico, Biguá, por el lado de Neuquén; Deportivo Roca, Del Progreso y Atlético Regina, por Río Negro, jugarán en la elite.

La octava plaza será para el campeón del Ascenso, que tendrá como participantes a Petrolero Argentino, Cinco Saltos, Cipolletti, Club Plottier, Vista Alegre, Centenario y Unión Alem Progresista.

Si de movimientos se trata, la mayoría apostó por sostener la base, con retoques precisos. Hay caras nuevas, retornos y juveniles que seguramente tendrán mucho protagonismo. En esta entrega, uno por uno, todos los nombres de la A, y en los próximos días, las novedades del Ascenso.

Experiencia y juventud. La de Romera en Pacífico y la de Aranda en Español. (Archivo Matías Subat)

¿Qué sorpresa tenés, campeón?

Pérfora saldrá a defender el título con la mayoría del plantel que se coronó el año pasado y que quedó a un pasito del ascenso a la Liga Argentina. Siguen Augusto Rossi, Luca Chiapella, Nahuel Vicentín, Santiago Candia, Jeremías Fernández, Ignacio Figueroa y Diego Figueroa, bajo la dirección técnica de Fernando Claris. Le quedan confirmar dos fichas y se habla de una sorpresa.

Torito renovado

Centro Español fue uno de los que hizo ruido en el mercado y apostó por una media cancha de lujo con Emilio Santana y Juan Peral. Santiago Pérez, que viene de Godoy Cruz y Franco Casacchia, que vuelve, son las otras caras nuevas. Siguen en el equipo Carlos Sepúlveda, Facundo Ramadori, Jerónimo Peralta y los rendidores canteranos Valentín Aranda y Manuel Caratino, siempre bajo la batuta de Patricio Denegri.

Pacífico y sus regresos internos

Pacífico, siempre favorito, recuperó dos jugadores que le dieron mucho resultado: Sebastián Godoy Vega y Alex Soria. Se suman a una importante base conformada por Lucas Romera, Marco Roumec, Gustavo Maranguello, David Véliz y Giuliano Sasso. Otra vez, el quinteto de Maximiliano Rubio se perfila par estar arriba.

El Depo, con Cadillac en la base

Deportivo Roca siempre se guarda una sorpresa y esta vez la usó para el perímetro porque Cristian Cadillac manejará los hilos en el equipo de Sebastián García. Franco Heck y Valentín Atencio son los otros nuevos en el Naranja, que repatrió a Agustín Montero y renovó con dos que son una garantía como Adolfo García Barros y Lucas Villanueva.

Montero tendrá otra chance en el plantel principal de Roca. (Archivo Matías Subat)

La vuelta de Fernández

Marcos Fernández tomó las riendas de Del Progreso luego de su paso por Ecuador y en este retorno se aseguró juego interno con Jorge Coronado. Además el equipo que juega de local en el Gigante de la calle Maipú confirmó la continuidad de Facundo Marcilla, Martín Pamich, Luca González y Carlos Oroná. La búsqueda está orientada en un interno mayor y un U21.

El Rojo busca un pivote

Independiente tiene casi todo el plantel confirmado y en las próximas horas dará a conocer el nombre de un pivote. Los nuevos son Gino Veronesi, hombre de la casa, que incluso había jugado el torneo local, y Julián Fedele, quien viene de jugar Liga Federal en BH de Gualeguay. Además siguen Carlos Paredes, David Oviedo, Mateo Isolabella, Maxi Leyton, Pedro Martelli, con Andrés García como DT.

Julián Fedele aportará toda su experiencia en el Rojo.

Biguá, con todo listo

El equipo de la costa capitalina contrató al base Santiago Marconetti, quien viene de jugar la Liga de Desarrollo con Atenas de Córdoba, mientras que la otra cara nueva es la de Josué Santillán, con pasado en Independiente. Sigue Bautista Ott como 5 y los rendidores Nahuel Muñoz, Tomás Djenderedjian, Benjamín Loncón y Franco Herbik. Lucas Fernández y Héctor Perello completan el plantel que tendrán como DT principal a Nicolás Leguizamón de Biguá.

Marconetti viene de Atenas.

El Albo y sus canteranos

Atlético Regina, la gran revelación de la última Liga Federal y campeón invicto del Ascenso en 2024, está listo para pelear arriba. Los únicos “foráneos” son dos conocidos, Sebastián Bernasconi y Lucas Desbat; se concretaron los retornos de Marcos Leal y Martín Fagotti, y continúan Franco Leal, Manuel Navarro, Julian Gryszczuk, Simón Lavigne y Thiago González, bajo el mando de Juan Manuel Zavala.