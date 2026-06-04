Belloso, presidente de Rosario Central, súper polémico: explotó contra Quintana, Milito y Estudiantes

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que Jorge Almirón continuará como entrenador del Canalla pese al mal momento futbolístico que atraviesa el equipo.

«Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no. Vamos a mantener el proceso», reconoció el dirigente, quien luego protagonizó una conferencia cargada de definiciones y fuertes críticas hacia distintos protagonistas del fútbol argentino.

Uno de los apuntados fue Diego Milito. El presidente de Racing había asegurado semanas atrás que el fútbol argentino estaba «roto» luego de la derrota de la Academia ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura, un partido marcado por las polémicas arbitrales de Darío Herrera.

Al recordar aquellas declaraciones, Belloso respondió con una crítica hacia la dirigencia de Racing por haber postergado el partido de Copa Argentina que debía disputar el último domingo ante Defensa y Justicia. «Me tienen podrido con que digan que somos el equipo del poder. El único poder que tenemos es el de nuestros hinchas», disparó. Y agregó: «Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio suspendieron su partido de Copa Argentina luego de que estaba programado», haciendo referencia a que el conjunto de Avellaneda pospuso su partido ante Defensa y Justicia para después del Mundial.

💣🔥 “Nos tienen podrido con que Central es el equipo del poder y esas pelotudeces. A nosotros no nos regalaron nada y si alguien nos quiere regalar algo estaremos con los brazos abiertos” – Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central pic.twitter.com/eccKczMX69 — PaseClave (@paseclave__) June 4, 2026

Belloso también se refirió a Estudiantes y recordó el conflicto que se generó tras el «pasillo-gate» en el duelo por los octavos de final del Torneo Clausura, en el que se terminó consagrando el Pincha. «Se portaron como el orto con nosotros», lanzó sin filtros el presidente auriazul.

Belloso explotó contra Carlos Quintana

Otro de los temas que abordó el dirigente fue la salida de Carlos Quintana. Tras la sufrir una goleada ante Estudiantes por los 16avos de la Copa Argentina el último domingo, el defensor decidió no renovar su contrato, que vence el próximo 30 de junio, y ya fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportivo Riestra.

El presidente de Rosario Central no ocultó su enojo con el zaguero, uno de los referentes de los títulos obtenidos en los últimos años. «Quintana salió a mariconear. Fue una falta de respeto total. El club se portó de forma increíble con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. ¿Con qué necesidad le tiró nafta al fuego después de perder 3-0?», cuestionó.

"LO DE QUINTANA ES UNA FALTA DE RESPETO. ¿CÓMO PODÉS SER TAN DESAGRADECIDO CON EL CLUB?"



🔥 Esto dijo Gonzalo Belloso sobre la situación del defensor canalla que ya había sido anunciado como nuevo jugador de Riestra



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Además, reveló que el futbolista no se presentó a entrenar tras comunicar su salida. «A Quintana lo hemos citado a entrenar en Ciudad Deportiva y no vino. Va a enfrentar un proceso», aseguró, ya que su vínculo vence recién el 30 de junio.

Por último, dejó una advertencia para todos los jugadores del plantel: «Central está por encima de todos. Fíjense cuando fuimos a jugar con River, nos salieron enemigos por debajo de las piedras. Cuidemos a Central».