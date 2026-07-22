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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 23 de julio en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programadode energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 23 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 23 de julio

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
8.30 a 13.00 h.Yerba Mate entre El Arroz y La Caña de Azúcar. B° Colonia Nueva EsperanzaInstalación de infraestructura para brindar suministro a nuevos sectores y acompañar el crecimiento urbano
De 14.30 a 18:30Belgrano entre Rufino Ortega y Las Floridas. Rufino Ortega entre Belgrano y Salto Grande.Instalación seccionadores y conexión de bornera de Baja Tensión.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programadode energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 23 de julio.

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