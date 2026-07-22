Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 23 de julio en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 23 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 23 de julio
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8.30 a 13.00 h.
|Yerba Mate entre El Arroz y La Caña de Azúcar. B° Colonia Nueva Esperanza
|Instalación de infraestructura para brindar suministro a nuevos sectores y acompañar el crecimiento urbano
|De 14.30 a 18:30
|Belgrano entre Rufino Ortega y Las Floridas. Rufino Ortega entre Belgrano y Salto Grande.
|Instalación seccionadores y conexión de bornera de Baja Tensión.
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