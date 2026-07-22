Frío polar y nieve en Neuquén y Río Negro: cómo sigue la alerta en la cordillera y qué pasa con la lluvia en el Alto Valle

El tercer día de la semana llegó con un nuevo descenso térmico por el ingreso de otro frío polar y el registro de nevadas, de mayor y menor intensidad, en distintas regiones de la provincia de Neuquén y Río Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sector de la cordillera se mantiene bajo alerta y anticipó cuáles serán las condiciones en el Alto Valle después del aguanieve que cayó durante la noche.

Cómo sigue la alerta en la cordillera

El organismo nacional informó que la alerta que alcanza a parte de la cordillera es de nivel amarillo y por nieve. Detalló que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y se esperan valores de nieve acumulada entre 20-50 centímetros en zonas altas, mientras que en los sectores bajos de 10 a 30 centímetros.

Las regiones bajo alerta son: Cordillera de Aluminé; Cordillera de Chos Malal; Cordillera de Loncopué; Cordillera de Minas; Cordillera de Picunches; Cordillera de Ñorquín; Huiliches; Lácar; Aluminé; Catán Lil; Collón Curá; Zapala.

Si bien la región sur cordillerana de Neuquén y la cordillera de Bariloche no están bajo alerta, pero las condiciones climáticas serán las siguientes:

Bariloche:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Continuarán las lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Se prevén nevadas aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura será de 2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Villa La Angostura:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Se mantendrán las lluvias y nevadas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Se pronostican nevadas aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura será de 0°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Pronóstico del tiempo en el Alto Valle: qué pasa con la lluvia

En el Alto Valle, las precipitaciones que se instalaron durante toda la noche continuarán este miércoles, al menos durante las primeras horas del día. En cuanto al aguanieve registrado, se informó que podría reaparecer, pero será de baja intensidad.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

General Roca:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 1°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Tarde: Lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura alcanzará los 8°C con vientos de 23 – 31 km/h.

Noche: El cielo estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitación de 0 – 10%. La temperatura será de 6°C con vientos de 13 – 22 km/h.