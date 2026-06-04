Marcha atrás: Jorge Almirón seguirá como técnico en Rosario Central

Después de que la dirigencia de Rosario Central contemplara seriamente la posibilidad de echar a Jorge Almirón, el presidente Gonzalo Belloso confirmó hoy que el DT continuará en el cargo.

A través de una conferencia de prensa, el principal dirigente del Canalla ratificó al entrenador en el puesto. Defendió su gestión y reconoció las críticas.

«No encuentro argumentos para que Almirón tenga que irse. El único argumento posible es que los hinchas determinen que se tiene que ir», expresó Belloso.

«Cuando trajimos a Almirón le planteamos tres objetivos claros. El primero era dejar un club compitiendo a nivel internacional. El segundo era pasar los octavos de final de la Libertadores, algo fundamental. El tercero era ser competitivos en el torneo y ganar el clásico. En términos de objetivos, creo que hemos logrado todo lo que nos propusimos», destacó.

"NO ENCUENTRO ARGUMENTOS PARA QUE SE TENGA QUE IR ALMIRÓN", dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ante las incógnitas sobre el futuro del actual DT del Canalla.



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«Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón pero no, vamos a mantener el proceso», reconoció el presidente en una curiosa frase. «Estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones», agregó.

Lo que complicó al DT fue el planteo ante River en el Monumental por la semifinal del Apertura donde tuvo una floja presentación. Algo similar ocurrió ante Estudiantes, con el que perdió 3 a 0 por Copa Argentina en un encuentro sin equivalencias. Fue tan malo el rendimiento, que los jugadores le pidieron perdón a la hinchada al finalizar el duelo.

«Fuimos a jugar una semifinal contra River y nos llevamos un golpe importante porque no pudimos estar a la altura de lo que esperábamos. El de la Copa Argentina fue un partido muy malo, pésimo. Desde el primer jugador hasta el último. Los únicos que se salvaron fueron los hinchas que nos acompañaron», analizó Belloso sobre esas eliminaciones.

Desde que asumió a principios de año, Almirón dirigió 27 partidos con 15 triunfos, 5 empates y 7 derrotas (62% de efectividad).