Necrológicas de hoy, miércoles 22 de julio de 2026

Naumann, Nora Acompaño en el dolor a su hijo Fernando, a sus familiares, y elevamos una oración en su memoria. Miguel Galuccio.

Naumann, Nora Acompañamos en el dolor a su hijo Fernando, a sus familiares y afectos, y elevamos una oración en su memoria. Todos los que formamos Vista.

CASTAÑEIRA, MIGUEL ANGEL Falleció en Neuquén el 18/07 a los 75 años. Su hija Patricia, su yerno Gustavo, y sus nietas Candelaria y Catalina lamentan profundamente su pérdida, elevando una oración por su etena memoria.