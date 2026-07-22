Necrológicas de hoy, miércoles 22 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 22 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Naumann, Nora
Acompaño en el dolor a su hijo Fernando, a sus familiares, y elevamos una oración en su memoria. Miguel Galuccio.
Naumann, Nora
Acompañamos en el dolor a su hijo Fernando, a sus familiares y afectos, y elevamos una oración en su memoria. Todos los que formamos Vista.
CASTAÑEIRA, MIGUEL ANGEL
Falleció en Neuquén el 18/07 a los 75 años. Su hija Patricia, su yerno Gustavo, y sus nietas Candelaria y Catalina lamentan profundamente su pérdida, elevando una oración por su etena memoria.
García, Carlos Alberto
Falleció en Neuquén el 21/7/26 a los 89 años – CJ CUIDAR SALUD y su cuidadora Juana, lamentamos mucho la partida de nuestro paciente. Acompañamos a la Flia en este momento de dolor.
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