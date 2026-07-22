Más de 3.000 inscriptos a los créditos hipotecarios de Neuquén: cuándo serán los primeros desembolsos

Las cinco ciudades con la mayor cantidad de preinscripciones son Neuquén capital, Plottier, Centenario, San Martin y Cutral Co. Foto: archivo Matías Subat.

El programa de créditos hipotecarios de Neuquén registró 3.100 preinscriptos a más de dos meses de su lanzamiento. La iniciativa busca financiar la construcción, ampliación o refacción de la vivienda única a través de préstamos no bancarios.

En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia, Ana Servidio, detalló cuándo realizarán los primeros desembolsos y aclaró quiénes pueden acceder a los créditos públicos.

Créditos hipotecarios no bancarios: cómo continúan

«El 61,5% de esos preinscriptos aplicaron para la línea de construcción y el 38,5% para la línea de ampliación y mejora«, explicó Servidio. Los montos maximos de los créditos son $150 millones para la construcción y $75 millones para la renovación o ampliación.

La secretaria precisó que las cinco ciudades con la mayor cantidad de preinscripciones son Neuquén capital, Plottier, Centenario, San Martin de los Andes y Cutral Co: «Representan el 71% de la demanda de créditos provinciales«.

«Estimamos a partir de mediados y fines de agosto estar dando los primeros desembolsos de los créditos de los que fueron pasando todas las instancias», adelantó.

Aseguró que el proceso de inscripción continúa abierto «para que quienes estén interesados y no se hayan podido anotar porque estaban tramitando su escritura».

Sobre el análisis de las inscripciones, explicó: «Estamos en un proceso de aprobación de los créditos en donde no solo se hace un análisis económico de los postulantes al crédito, sino también se hace un estudio de dominio de la escritura presentada«.

Y agregó: «Ya estamos convocando a quienes van avanzados en el trámite a que presenten los planos aprobados por la municipalidad, firmados por un matriculado del colegio de arquitectos, de ingenieros o por maestros mayores de obras».

Rechazos de solicitudes al crédito: los motivos

La funcionaria detalló que el 40% de los rechazos se debió al alto riesgo crediticio y un 34 % a la evaluación de ingresos. Sobre este último punto, precisó que se trata de postulantes que presentan ingresos superiores a los $6.5000.000.

«Si ganás más de 6.500.000 millones pesos, tenés que ir a la banca privada para acceder a un crédito. Nosotros apuntamos al público que no tiene la capacidad económica para ir a la banca privada«, remarcó.

Por último, mencionó que 23% de las inscripciones rechazadas se deben a observaciones dominiales. «Es decir, han presentado otro tipo de documentación y no la escritura que es lo que nosotros necesitamos en esta instancia«, explicó.