WiFi o datos móviles: una guía para elegir la conexión que más te conviene

Es una de las dudas más comunes entre los usuarios de celulares: ¿es mejor navegar con WiFi o con datos móviles? La respuesta no es única. Todo depende del lugar, el tipo de actividad que se vaya a realizar y el nivel de seguridad que se necesite. Aunque el WiFi suele ser la primera opción para ahorrar datos, la red móvil puede ofrecer una conexión más estable y segura.

En términos generales, el WiFi suele ser la mejor alternativa cuando se está en casa, en el trabajo o en una red confiable. Permite navegar sin consumir el plan de datos y es ideal para descargar archivos pesados, ver series y películas o realizar videollamadas de larga duración.

Sin embargo, no todas las redes WiFi ofrecen el mismo nivel de seguridad. Las conexiones públicas, pueden ser más vulnerables a ataques informáticos . Por eso, se recomienda evitar el acceso a servicios bancarios o el ingreso de contraseñas cuando se utilizan redes abiertas.

Si la red pertenece a un lugar reconocido, como un hotel, una cafetería, un aeropuerto o un organismo público, solicita una contraseña personal y no pide datos innecesarios, como información bancaria, claves o accesos a otras aplicaciones, puede utilizarse con relativa tranquilidad para actividades cotidianas, como consultar mapas, enviar mensajes o navegar por internet. En cambio, si la red es abierta, tiene un nombre genérico o poco identificable y no queda claro quién la administra, lo más recomendable es limitar su uso a consultas rápidas.

Los datos móviles, en cambio, ofrecen una conexión más privada porque la comunicación se realiza directamente a través de la red del operador telefónico. Esto los convierte en una opción más segura para realizar operaciones sensibles, como pagos electrónicos o consultas bancarias, cuando no se dispone de una red WiFi de confianza. La mejor estrategia es combinar ambas opciones: aprovechar el WiFi en lugares seguros y reservar los datos móviles para cuando se necesita una conexión protegida.