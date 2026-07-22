Las nevadas intensas complican la cordillera: el estado de los pasos a Chile y las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro
Vialidad Nacional informó el cierre de Pino Hachado y detalló cuál es el estado de los caminos este miércoles 22 de julio. Debido a la presencia de nieve, niebla y lluvias, la zona cordillerana presenta los tramos más complicados para transitar.
Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este miércoles. Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto.
Pino Hachado cerrado temporalmente
El paso a Chile por Pino Hachado se encuentra cerrado. Según la información brindada por Vialidad, el cruce se encuentra intransitable por la presencia de hielo y nieve en la calzada.
Actualmente hay equipos operando. Se espera un nuevo reporte a las 12.30 para evaluar cómo seguirá la jornada.
El estado de rutas cordilleranas
El frío, las precipitaciones y las nevadas, además de la niebla, alteran constantemente el estado de los caminos, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un flujo vehicular intenso por las vacaciones de invierno.
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
|Ruta Nacional
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Ruta 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos
|Habilitada con extrema precaución
|Calzada húmeda/mojada por precipitaciones y riego de sal, sectores con niebla y alto riesgo de hielo en zonas sombrías. Atención por posible caída de rocas/piedras.
|Portación obligatoria de cadenas
|Ruta 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40
|Habilitada con precaución
|Calzada húmeda con bancos de niebla espesa y visibilidad reducida. Riesgo de formación de hielo en sectores (especialmente sobre puentes) y precaución por animales sueltos.
|Portación obligatoria de cadenas
|Ruta 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|Habilitada con extrema precaución
|Operativa en horario del Paso (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda, bajas temperaturas y riesgo de heladas/hielo en cotas altas. Equipos aplicando sal y despeje.
|Portación obligatoria de cadenas
|Ruta 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|INHABILITADA (Cerrada temporalmente)
|Tramo afectado por acumulación de nieve, hielo sobre la calzada y ráfagas de viento en alta montaña. Maquinaria pesada trabajando en el despeje.
|No transitar hasta reapertura oficial
|Ruta 23
|Línea Sur (Pilcaniyeu – Empalme RN 40 / Jacobacci)
|Habilitada con precaución
|Calzada pesada con barro en desvíos de obra, sectores de ripio y riego preventivo de solución salina por heladas.
|Portación obligatoria de cadenas
Estado actualizado de los pasos a Chile
Este es el reporte de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 22 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|INHABILITADO / CERRADO
|Intransitable por acumulación de nieve, congelamiento de calzada y viento en alta montaña. Operativos de despeje viales en curso.
|No transitar hasta reapertura oficial.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|HABILITADO con precaución
|Transitable en su horario operativo habitual (09:00 a 19:00 hs). Sectores con acumulación de nieve y hielo, con baja adherencia. Operativo continuo de despeje y salado.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable en horario de 08:00 a 20:00 hs. Sectores con barro y heladas en zonas altas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable con precaución. Tramos con hielo y baja adherencia por congelamiento.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|HABILITADO con precaución
|Transitable con precaución. Camino de ripio con barro y nieve. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para el cruce del Lago Pirihueico en Chile.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|INHABILITADO
|Cierre estacional por el período invernal.
|No transitar
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