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Las nevadas intensas complican la cordillera: el estado de los pasos a Chile y las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

Vialidad Nacional informó el cierre de Pino Hachado y detalló cuál es el estado de los caminos este miércoles 22 de julio. Debido a la presencia de nieve, niebla y lluvias, la zona cordillerana presenta los tramos más complicados para transitar.

Redacción

Por Redacción

Nuevas nevadas intensas en la cordillera

Nuevas nevadas intensas en la cordillera

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este miércoles. Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto.

Pino Hachado cerrado temporalmente

El paso a Chile por Pino Hachado se encuentra cerrado. Según la información brindada por Vialidad, el cruce se encuentra intransitable por la presencia de hielo y nieve en la calzada.

Actualmente hay equipos operando. Se espera un nuevo reporte a las 12.30 para evaluar cómo seguirá la jornada.

El estado de rutas cordilleranas

El frío, las precipitaciones y las nevadas, además de la niebla, alteran constantemente el estado de los caminos, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un flujo vehicular intenso por las vacaciones de invierno.

De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.

A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:

Ruta NacionalTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones PrincipalesRequisito Obligatorio
Ruta 40El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos Habilitada con extrema precauciónCalzada húmeda/mojada por precipitaciones y riego de sal, sectores con niebla y alto riesgo de hielo en zonas sombrías. Atención por posible caída de rocas/piedras.Portación obligatoria de cadenas
Ruta 237Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40Habilitada con precauciónCalzada húmeda con bancos de niebla espesa y visibilidad reducida. Riesgo de formación de hielo en sectores (especialmente sobre puentes) y precaución por animales sueltos.Portación obligatoria de cadenas
Ruta 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal SamoréHabilitada con extrema precauciónOperativa en horario del Paso (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda, bajas temperaturas y riesgo de heladas/hielo en cotas altas. Equipos aplicando sal y despeje.Portación obligatoria de cadenas
Ruta 242Las Lajas – Paso Pino HachadoINHABILITADA (Cerrada temporalmente)Tramo afectado por acumulación de nieve, hielo sobre la calzada y ráfagas de viento en alta montaña. Maquinaria pesada trabajando en el despeje.No transitar hasta reapertura oficial
Ruta 23Línea Sur (Pilcaniyeu – Empalme RN 40 / Jacobacci)Habilitada con precauciónCalzada pesada con barro en desvíos de obra, sectores de ripio y riego preventivo de solución salina por heladas.Portación obligatoria de cadenas

Estado actualizado de los pasos a Chile

Este es el reporte de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 22 de julio de 2026:

Paso FronterizoRuta / UbicaciónEstadoCondiciones PrincipalesRequisito Obligatorio
Pino HachadoRN 242 (Las Lajas, Neuquén)INHABILITADO / CERRADOIntransitable por acumulación de nieve, congelamiento de calzada y viento en alta montaña. Operativos de despeje viales en curso.No transitar hasta reapertura oficial.
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)HABILITADO con precauciónTransitable en su horario operativo habitual (09:00 a 19:00 hs). Sectores con acumulación de nieve y hielo, con baja adherencia. Operativo continuo de despeje y salado.Portación obligatoria de cadenas.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable en horario de 08:00 a 20:00 hs. Sectores con barro y heladas en zonas altas.Portación obligatoria de cadenas.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable con precaución. Tramos con hielo y baja adherencia por congelamiento.Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)HABILITADO con precauciónTransitable con precaución. Camino de ripio con barro y nieve. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para el cruce del Lago Pirihueico en Chile.Portación obligatoria de cadenas.
PichachénRP 6 (El Cholar, Neuquén)INHABILITADOCierre estacional por el período invernal.No transitar

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Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este miércoles. Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados en la zona cordillerana debido a las bajas temperaturas y la presencia de hielo o nieve sobre el asfalto.

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