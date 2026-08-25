Biguá fue letal, no le dio chances a Pacífico y quedó a un paso del título en la Liga Regional

Biguá dominó el partido de principio a fin, ganó 70-39 y quedó a un paso de la corona en la Liga Regional de básquet. El primer juego se disputó en El Nido y tuvo como gran protagonista a Agustina Jourdheuil, quien cerró la noche con 23 puntos y 16 rebotes. El viernes volverán a verse las caras en el Viejo Ramírez y si las Verdes repiten, serán las campeonas y llegarán entonadas a la Liga Nacional.

Luego de un comienzo con algo de paridad y el marcador 15-10, las Bigualas rompieron el partido en el segundo parcial, que terminó 20-7. A partir de ese momento, no hubo equivalencias y las dirigidas por Rubén Jaime manejaron y aumentaron la diferencia.

Las mejores de la cancha

Además de Jourdheuil, Biguá tuvo rendimientos muy parejos en Julieta Tell y Valeria Fernández, quienes alcanzaron el doble dígito y anotaron 15 y 11 puntos, respectivamente. En el equipo Decano sobresalió Candela Zampedri, quien finalizó con 16 anotaciones.

La comparativa no hizo más que ratificar la supremacía de Biguá, que capturó 10 rebotes más (38-28) y tuvo un buen porcentaje de tiros de dos puntos (59, con 19-35). Pacífico cerró con un bajo 37% (13-35), pero además pagó muy caras las pérdidas, porque llegó hasta 26, contra 17 de las dueñas de casa.

La final arrancó con una clara ventaja para las Bigualas, que ya se prueban la corona. La acción se trasladará ahora al centro de la capital provincial y está claro que Pacífico deberá mejorar si quiere estirar la definición.