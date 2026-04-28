Boca cayó 1-0 ante Cruzeiro por la Libertadores: sufrió la expulsión de Bareiro y se terminó el invicto

Con gol de Villarreal, Cruzeiro derrotó a Boca en su casa y se acomodó en el Grupo D. (AP)

Boca cayó ante Cruzeiro 1-0 por la 3° fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Adam Bareiro se fue expulsado al término del primer tiempo y condicionó al Xeneize, que cortó su racha de 14 partidos invicto y cayó al segundo puesto en su zona.

Los primeros 10 minutos fueron de Cruzeiro. El equipo local tuvo la pelota aunque sin incomodar en lo absoluto al Xeneize. Después de eso, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda entró más en contacto con la pelota, con buenas apariciones de Leandro Paredes y Tomás Aranda, pero también sin lastimar.

Ninguno generó peligro en la primera parte. El local fue el que más intentó, pero no hizo participar a Leandro Brey. Por su parte, la visita tuvo pocos minutos de dominio y apostó más a esperar al rival e intentar salir de contra.

El encuentro comenzó friccionado desde el inicio, con varias faltas y tarjetas para ambos lados, y al árbitro uruguayo Esteban Ostojich se le fue el partido rápidamente de las manos. Ya en tiempo adicionado, Bareiro controló la pelota y, cuando intentó apoyar su mano en el cuerpo del rival para distanciarse, le impactó levemente en la cara. El jugador de Cruzeiro sintió el contacto y exageró la reacción, pero el paraguayo -que ya estaba amonestado- no midió las consecuencias y Ostojich no dudó en mostrarle la segunda amarilla y la roja.

¡¡BOCA SE QUEDÓ CON 10 EN BRASIL!! SEGUNDA AMARILLA Y EXPULSADO BAREIRO ANTE CRUZEIRO EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hsRy7JZ2Xn — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

Todo Boca reclamó ante esa decisión, ya que, sobre todo la primera amarilla —la que condicionó todo— no pareció merecer cartulina. De todas formas, el delantero buscó el contacto durante todo el primer tiempo, no controló su ímpetu y lo terminó pagando caro.

Boca se replegó en el complemento y lo perdió sobre el final

El conjunto de la Ribera sufrió la expulsión de Bareiro, aunque salió con el mismo once al segundo tiempo.

Tras unos primeros quince minutos de dominio total de Cruzeiro, el «Sifón» decidió mover el banco y cambiar el esquema: ingresaron Nicolás Figal y Exequiel Zeballos en lugar de Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

Con esas modificaciones, Úbeda confirmó las intenciones del Xeneize: defenderse con línea de cinco en el fondo, protegiéndose de los lanzamientos laterales y frontales, y apostar a la velocidad del «Chango» en el ataque. Sin embargo, solo tuvo una oportunidad clara: Zeballos recibió un largo pase de Santiago Ascacíbar por izquierda, llegó hasta el fondo y centró fuerte, aunque fue cortado por el arquero Otávio.

Recién a los 35 minutos el equipo local tuvo su primera chance clara, más allá de intentos de cabeza. El centrodelantero Kaio Jorge recibió por derecha dentro del área, controló y sacó un potente remate que fue bien contenido por Leandro Brey.

Dos minutos después, en una jugada similar, Matheus Pereira filtró un gran pase por derecha, Kaio Jorge llegó nuevamente y esta vez tiró el pase al medio, que conectó el colombiano Néiser Villarreal para el 1 a 0 parcial.

¡CRUZEIRO PEGÓ LLEGANDO AL FINAL! El colombiano Néiser Villarreal marca el 1-0 del conjunto brasileño ante Boca.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/or6bSPULX5 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

Después del gol, el Xeneize intentó buscar el empate con algunas pinceladas de su capitán Paredes, pero no logró incomodar a su rival. El final del encuentro continuó con la misma tónica que el primero: muy trabado, con peleas entre los futbolistas y con un Ostojich desorientado.

Con este resultado, el Xeneize ahora escolta a Cruzeiro en el Grupo D: ambos con seis puntos, pero el equipo brasileño arriba por el resultado en este enfrentamiento. Este sábado, Boca visita a Central Córdoba por el último partido de la fase regular del Torneo Apertura y, el próximo martes, viaja a Guayaquil para enfrentarse con el «Ídolo».