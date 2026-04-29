Calcatreu ya produce y en mayo exportará a Canadá el oro y plata de Río Negro

Con la helada aún presente, en medio de la estepa, a unos 90 kilómetros de Jacobacci, la mina Calcatreu -que opera la empresa Patagonia Gold– está activa, ya produce y en poco tiempo más, hacia fines de mayo, saldrá la primera carga en lingotes de doré (oro y plata) hacia una refinería de Canadá.

El procedimiento aún no se hace completo en Río Negro porque está en construcción una segunda planta para producir la barra de doré del mineral, pero esa etapa final actualmente se realiza en el proyecto CAP Oeste de Santa Cruz, que pertenece a la misma empresa.

Se estima que para octubre se realizará el 100% del procedimiento de extracción, lixiviado y producción en barra del oro y la plata que surge de las rocas de la Región Sur, en la planta que hoy está a un 6​5% de​la capacidad de operación.

Para observar este proceso, que incluyó una voladura controlada, llegó este martes parte del directorio del grupo Miguens, propietarios de Patagonia Gold; el gobernador Alberto Weretilneck y funcionarios de su Gabinete; intendentes de la zona (José Mellado de Jacobacci; Yamila Direne de Valcheta y Raúl Hermosilla de Comallo) y la referente de la lof Peñi Mapu, María Valentina Curufil; todos expectantes de lo que generará el primer proyecto metalífero de la Provincia, que abrió la puerta a otros 60 que está en carpeta, muchos en fase exploratoria.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió la planta y presenció una voladura controlada en la mina Calcatreu. Foto: Chino Leiva

«Estoy convencido que Calcatreu va a hacer historia y va a ser un ejemplo a nivel nacional«, dijo Weretilneck ante la nutrida comitiva y decenas de trabajadores de la mina, todos reunidos en el amplio comedor del campamento minero.

Calcatreu hoy tiene poco más de 200 trabajadores activos, de los cuales 160 son rionegrinos y de este grupo un centenar es oriundo de Jacobacci. Pero se estima la generación de más empleo cuando se complete el proceso y se trabaje con turnos las 24 horas del día.

El PAD de lixiviado y las piletas donde se procesa el material de Calcatreu, junto a la planta que terminará la etapa de producir la barra de doré. Foto: Chino Leiva

En el proyecto Calcatreu se puede observar el PAD de lixiviación y las piletas funcionando. Hasta esa zona llega el material que comienza con las rocas producto de las voladuras (actualmente se realizan dos semanales) que tienen una dimensión máxima de 80 centímetros a un metr​o y se apila para continuar el proceso.

El material en ese tamaño reducido se traslada a las celdas de la zona de lixiviado -cubierta con una geomembrana- donde recibe el goteo de la solución cianurada que separa el metal de la roca, cuya agua vuelve a la producción en un circuito cerrado. Posteriormente irá a la planta donde se fundirá la barra de doré final.

En las rocas de Calcatreu los análisis indican que hay 3 gramos de oro por cada tonelada. Es un proyecto de «chico», según remarcó el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, que acompañó la recorrida, expectante también de la etapa exploratoria que continúa a pocos metros– hacia el sur y el norte del terreno- porque la empresa tiene interés en ampliar su base productiva para extender la vida útil de 5 años otorgada inicialmente.

Este es el primer proyecto de estas características en Río Negro y por lo tanto lo que pase en Calcatreu va a definir el futuro de la minería en la Provincia”. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

El dato 150.000 onzas de metales Según datos oficiales, para este año se estima una producción de 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata.

Punta de lanza para el destino minero de la Provincia

Para Weretilneck lo que surge con Calcatreu «va a marcar el destino minero de Río Negro» y puso en valor la «decisión» del Gobierno de avanzar en esta industria y de la empresa de impulsar la inversión, luego de 29 años del primer descubrimiento de oro y plata en la zona.

Gonzalo Tanoira, sobrino de Carlos Miguens (presidente de la empresa) y miembro del directorio de Patagonia Gold, tomó la voz en nombre de los accionistas: «Grupo Miguens ha seguido invirtiendo en el país porque creemos que con la empresa privada las personas pueden proyectar una vida mejor«, arengó ante la mirada atenta del personal.

1/ 4 2/ 4 3/ 4 El proyecto Calcatreu ya está operativo al sur de Jacobacci, con plantas, piletas y área de extracción de materiales. Foto: Chino Leiva 4/ 4 La mina Calcatreu está ubicada a unos 90 kilómetros de Jacobacci. Es el primer proyecto metalífero activo en Río Negro. Foto: Chino Leiva

“Desde que compramos el proyecto en 2018 han sido 8 años de mucho trabajo en la cuestión social, y después de la aprobación final, en 15 meses se ven los resultados”, destacó ante RÍO NEGRO Christopher van Tienhoven, CEO de Patagonia Gold, quien recordó que el proyecto requirió de una inversión inicial de 40 millones de dólares y “la posterior etapa se financia a través del flujo de caja de las ventas de la producción”.

Van Tienhoven destacó que el gobernador y la secretaria de Energía, Andrea Confini, “realmente vieron el potencial minero que tiene Río Negro”.

Empleo 200 personas trabajan actualmente en el proyecto Calcatreu. La mayoría depende del área de operación en mina que tiene actualmente 70 agentes y cuando sume el turno noche llegará a 120 trabajadores.