Salta sigue apostando por el proyecto minero Diablillos con una amplia participación ciudadana

Mediante Resolución N.º 048/2026 SM, la Provincia emitió la DIA para el proyecto de oro y plata de la empresa Pacific Rim Mining Corporation Argentina, subsidiaria de AbraSilver, conforme a la normativa vigente en materia ambiental y minera.

La aprobación se sustenta en la evaluación técnica del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa operadora, en el que se analizaron los distintos componentes del proyecto y sus condiciones de ejecución.

El proyecto Diablillos, ubicado en el Salar de Diablillos, es un desarrollo metalífero de oro y plata que se encuentra en una etapa avanzada, y representa una de las iniciativas con mayor proyección dentro de la cartera minera de la provincia. Su desarrollo contempla procesos productivos, infraestructura asociada y un esquema de gestión ambiental acorde a los estándares exigidos por la autoridad de aplicación.

La emisión de la DIA implica que el proyecto cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente, incluyendo instancias de evaluación técnica, participación ciudadana y análisis interdisciplinario por parte de los organismos competentes.

Este avance se enmarca en una política minera que promueve el desarrollo de proyectos bajo criterios de sostenibilidad, control ambiental y previsibilidad, consolidando a Salta como un destino confiable para la inversión y el crecimiento del sector.

Desde AbraSilver Resource Corp expresaron: “(…) Agradecemos profundamente a los vecinos, referentes comunitarios, proveedores locales y fuerzas vivas por su participación activa y comprometida, así como a las autoridades provinciales y municipales que acompañaron cada instancia.”

Según informaron, desde fines de marzo, el proceso incluyó diversas instancias de acceso a la información y participación: una reunión interinstitucional, charlas técnicas en la Villa de Antofagasta de la Sierra y en Ciénaga La Redonda, y una fiscalización interinstitucional y comunitaria en el área del proyecto. Estas actividades culminaron con la audiencia pública realizada en Ciénaga Redonda, instancia central del proceso.

Más de 150 personas participaron a lo largo de estas instancias, reflejando un alto nivel de involucramiento de vecinos de todo el departamento, en un proceso desarrollado bajo criterios de transparencia y participación abierta.

AbraSilver expresó su agradecimiento a los vecinos de Antofagasta de la Sierra por su participación activa, así como a referentes de todas las localidades, proveedores locales, referentes comunitarios y fuerzas vivas. Destacaron especialmente la labor del geólogo Roberto Lencina como moderador durante las charlas técnicas y la audiencia pública.

Asimismo, reconocieron el acompañamiento del intendente Mario Cusipuma y su equipo municipal; de la senadora provincial Marisol Soriano, y de las autoridades del Equipo Evaluatorio Interinstitucional, entre ellos Mercedes Pereyra (directora provincial de Gestión Ambiental Minera), Exequiel Carrizo (director provincial de Escribania de Minas), Raúl Colombo (director general del Servicio Permanente) y Carolina Páez (directora de Formación del Ministerio de Trabajo, Pianificación y Recursos Humanos.