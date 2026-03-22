Boca le ganó a Instituto con una ráfaga y se acomodó en la zona A de la Liga Profesional

Boca acumulaba cuatro empates al hilo en La Bombonera y no quedaba otra opción que sumar por tres. Cumplió con el objetivo, pero no se la llevó de arriba ante un Instituto que le complicó la vida en el arranque, pero bajó su nivel en el segundo. El Xeneize aprovechó su momento, anotó dos goles en 5 minutos y ganó por 2-0 ante su gente. Así, llegó a los 17 puntos en la zona A y está sexto, a 5 puntos de Vélez.

El primer tiempo no tuvo goles, pero sí muchas emociones. A partir de aciertos o de errores, el público se levantó para gritar un gol propio o para tomarse la cabeza por lo mal que varias veces quedó mal parado el Xeneize.

En una doble jugada seguida, Gastón Lodico le tiró un pase preciso a Alex Luna, quien tardó en definir y se quedó sin ángulo. La respuesta fue vía Tomás Aranda, quien recibió un pase de Miguel Merentiel, pero también se durmió y fue controlado por la defensa de la Gloria. En los 10 finales el que avisó por partida doble fue Instituto, con Jhon Córdoba como protagonista, pero salvadas providenciales de Ayrton Costa primero y Lautaro Di Lollo después.

En 45 minutos con errores, pero también vertiginosos, el Xeneize fue levemente superior, especialmente cuando la pelota pasó por Leandro Paredes o Tomás Aranda.

De los palos a los goles en un ratito

Boca salió decidido a quedarse con los tres puntos en el complemento y cumplió con el objetivo. Primero le “apuntó” a los palos porque se lo perdieron Merentiel y Adam Bareiro de manera increíble, y la tercera fue la vencida, con una gran definición de Aranda, que metió enganche y gran definición en la puerta del área. Golazo del enganche que viene de la cantera y que se ganó un lugar entre los once.

Aranda hizo su primer gol en el Xeneize. (Clarín Fotografía)

El 1-0 le dio alivio al Xeneize, que lejos de aflojar, fue por más y tuvo su primero. Adam Bareiro cortó la racha de palos y esta vez la mandó a guardar luego de una buena jugada colectiva, que fue revisada por VAR, luego de una supuesta posición adelantada de Merentiel.

Con el 2-0, Boca encontró tranquilidad y aunque tuvo algunas fallas atrás, lo bancó bien y sumó una victoria clave.

Las formaciones

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Gustavo Abregu, Gastón Lodico, Alex Luna; Matías Fonseca. DT: Diego Flores