Neuquén lanza su temporada de invierno: expectativas por Chapelco y el nuevo «Camino de la Fe»

La provincia de Neuquén se prepara para uno de los momentos más esperados del año con el lanzamiento oficial de la temporada de invierno el próximo 29 de mayo.

Así lo confirmó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, quien destacó que las promociones para la compra anticipada de pases ya vienen funcionando desde el verano con resultados positivos.

Las expectativas para este año son elevadas debido a los pronósticos meteorológicos que indican una mayor cantidad de nieve en comparación con el año pasado. Este escenario resulta ideal para los centros de esquí de la provincia, que buscan consolidar la recuperación del sector tras las últimas temporadas.

Un punto clave de esta temporada será el Cerro Chapelco, que llegará al invierno con obras de infraestructura concluidas. Entre las mejoras, la ministra resaltó la renovación del estacionamiento para mayor capacidad y la finalización de los trabajos en el principal medio de elevación del cerro.

Además de la nieve, la provincia busca fortalecer la conectividad internacional, especialmente con Chile. La línea aérea que conecta Neuquén con Santiago de Chile funciona como un «hub» estratégico que permite el ingreso de turistas de diversos destinos del mundo hacia la cordillera neuquina.

Para asegurar el flujo de visitantes, el gobierno provincial trabaja en la pavimentación de los pasos internacionales Mamuil Malal y Pichachén. El objetivo es garantizar que la mayoría de las fronteras terrestres cuenten con asfalto, asegurando la conectividad incluso cuando las condiciones climáticas invernales son adversas.

Diversificación y nuevos productos turísticos

Más allá de la nieve, Neuquén apuesta a una matriz productiva diversa que no dependa exclusivamente de los hidrocarburos. La ministra Leticia Esteves destacó el éxito de la reciente Vendimia neuquina, un evento que unió al sector público y privado para promocionar los vinos locales desde Chos Malal hasta Junín de los Andes.

En sintonía con esta diversificación, se inauguró recientemente un renovado Centro Termal en Neuquén capital. Con una inversión de más de 200 millones de pesos, el espacio permite acceder a tratamientos con barros y aguas termales de Copahue, acercando los beneficios de la salud termal a la zona de la Confluencia.

Por otro lado, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, puso el foco en el 19º Encuentro Argentino de Turismo Religioso en Junín de los Andes. Neuquén logró imponerse frente a sedes históricas como Córdoba y Santa Fe para recibir este evento nacional de gran relevancia.

En este marco, Sciacchitano presentó el «Camino de la Fe», un producto turístico de 800 kilómetros. Esta ruta unirá la provincia de norte a sur, desde Ailinco hasta Villa La Angostura, integrando más de 80 puntos y monumentos religiosos de gran valor histórico y cultural.

Este nuevo corredor busca resaltar la identidad neuquina a través de la historia de jesuitas, salesianos y figuras como Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña. Además, pone en valor la obra de artistas contemporáneos como Alejandro Santana, creador del emblemático Vía Christi.

Impacto económico y agroturismo

El turismo es entendido por la gestión provincial como una actividad económica fundamental. En ese sentido, el Salón Mercosur funciona como un espacio de networking para que agencias de viajes, hoteles y prestadores locales generen alianzas estratégicas y comercialicen los productos neuquinos en todo el país.

El balance del reciente encuentro provincial de agroturismo también arrojó resultados muy interesantes. Más de 100 personas participaron de jornadas que demostraron el potencial de esta actividad no solo en el Alto Valle, sino en cada rincón de la geografía provincial.

La tendencia muestra que muchos productores están realizando una reconversión de sus chacras para recibir visitantes. El turista actual busca experiencias directas con la tierra y el origen de los alimentos, una demanda que Neuquén está sabiendo capitalizar con propuestas innovadoras.

Finalmente, la ministra Esteves subrayó que el cuidado del ambiente es una premisa innegociable para cualquier inversión en la provincia. La estrategia es clara: garantizar la mano de obra local y la infraestructura necesaria para que, cuando los recursos no renovables pierdan peso, la provincia cuente con una economía turística sólida y educada.