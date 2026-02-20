Boca no se retira del mercado de pases: el Xeneize vuelve a la carga por Edwin Cetré

Este viernes, Boca se juega una «final» frente a Racing en La Bombonera. En medio de una crisis, el Xeneize recibe a la Academia por la 6° fecha del Apertura y un mal resultado podría sentenciar el futuro de Claudio Úbeda.

En el medio de este clásico, Boca sigue con la cabeza puesta en el mercado de pases. Tras confirmarse la llegada de Adam Bareiro, la dirigencia azul y oro comandada por Juan Román Riquelme ya piensa en el cuarto refuerzo de este verano.

El Xeneize quiere abrir nuevamente las negociaciones por Edwin Cetré. La novela entre el club de la Ribera y el colombiano tendrá un capítulo más. Luego de que el extremo de Estudiantes estuviera a un paso de sellar su vínculo con Boca, resultados médicos inesperados truncaron la llegada del jugador.

Tras el pase caído a Boca, Cetré disputó el clásico platense ante Gimnasia.

Tras unos días de impase, Boca presentó una oferta distinta para quedarse con el futbolista, teniendo en cuenta los problemas físicos del jugador: un préstamo con obligación de compra. Desde Estudiantes aseguraron que no llegó ninguna nueva propuesta y por ahora cuentan con el jugador.

Pero el Xeneize tendrá que abrir un cupo si quiere incorporar un nuevo refuerzo. La única forma de generar un cupo sería vender o prestar un futbolista al exterior. Las opciones más viables son las posibles salidas de Agustín Martegani y Lucas Blondel, quienes estuvieron muy cerca de emigrar en este mercado de pases. Si logra desprenderse de un jugador, tendrá tiempo de fichar hasta el 10 de marzo.

La convicción de Boca es total: si no se lograr llegar a un acuerdo con Estudiantes, se buscará otra alternativa en ataque. Aunque no se descarta la opción de un defensor, para reforzar la última línea que en este 2026 está en el ojo de la tormenta.

Bareiro ya está en Argentina: ¿Cuándo debutará?

Esta mañana Adam Bareiro llegó a Argentina para convertirse en nuevo futbolista de Boca. Tras arribar, el paraguayo expresó su felicidad por vestir la camiseta azul y oro: «Estoy feliz de volver a la Argentina y estoy contento de estar acá«.

Durante la tarde se hará la revisión médica y luego firmará su contrato con el Xeneize. El futbolista de 29 años tendrá un contrato de tres años, con opción a uno más. De esta forma, se espera que se sume al plantel durante los próximos días.

Su debut con la camiseta de Boca podría ser el próximo martes frente a Gimnasia de Chivilcoy, por Copa Argentina. El delantero podría meterse en la lista de convocados y sumar minutos en el segundo tiempo.